Si è svolto il terzo ‘Defilè’ L’Oreal Paris durante la settimana della moda di Parigi 2019, di cui il brand è partner ufficiale. Sulla passerella 32 protagoniste, testimonial nel mondo del marchio, tra cui Helen Mirren, Andie MacDowell, Eva Longoria che ha portato con sé il piccolo Santiago, Camila Cabello e Amber Heard.

Concetto di bellezza

«Non concordo sul significato della parola bellezza» Helen Mirren

In un’intervista rilasciata a Harpers Bazaar Uk Helen Mirren, con capelli bianchi, trucco argento e rossetto rosa, l’attrice 74 anni ci ha omaggiato di pensieri filosofici e saggi sul concetto di bellezza nel mondo contemporaneo: “Cercate di trovare gioia nella vostra vita, ovunque possiate, e cercate di essere ottimisti, per quanto sia possibile”.Non si stenta a crederci, visto che sulla passerella l’attrice ha ballato a piedi nudi, unghie colorate di nero (nuovo trend) , make up dall’effetto luminoso, insomma una vera regina del mondo beauty.

Testimonial

Helen Mirren è stata scelta come nuovo volto di L’Oréal Paris a dimostrare che l’industria cosmetica sta cambiando strategia di marketing puntando sempre più su una clientela non più giovanissima che poi, statistiche alla mano, è l’unica che può permettersi di comprare i prodotti. L’attrice ha sfilato di corsa a piedi nuda indossando un long dress fiorato. Le Défilé L’Oréal Paris, alla terza edizione, ha trasformato il cortile della storica Monnaie de Paris, la Zecca di Parigi, in un grande show in diretta streaming in 40 paesi. Una sfilata di tendenze beauty, certo, ma indosso a grandi donne.