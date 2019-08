Heidi Klum e Tom Kaulitz, ex chitarrista dei Tokyo Hotel, hanno rinnovato le proprie nozze dopo il primo sì a febbraio 2019, in gran segreto. Per il matrimonio i due hanno scelto Capri e lo yacht Christina O, dove festeggiarono anche le nozze Grace Kelly e Jacqueline Kennedy. Una location da sogno super blindata.

Nozze in gran segreto

Per la terza volta l’ex top model Heidi Klum ha pronunciato si. È convolata a nozze con Tom Kaulitz, il chitarrista dei Tokio Hotel, di ben 17 anni più giovane di lei. Ad assicurare la privacy della coppia e dei tanti invitati ci ha pensato l’equipaggio della nave, che ha sparato getti d’acqua con gli idranti per evitare che fotografi e curiosi si avvicinassero troppo. La nave, lunga 343 piedi, era ormeggiata a sud di Capri. il noleggio dello yacht è costato 634mila dollari a settimana per 30 posti letto e una capienza di 250 persone per un ricevimento. La coppia arrivata in incognito all’aeroporto di Napoli Capodichino una settimana fa, ha rinnovato la promessa di matrimonio nella splendida cornice del golfo di Napoli.

Un amore da favola

Heidi Klum è una delle prime spose (famose) del 2019. I primi rumors, sulla coppia infatti, erano arrivati lo scorso marzo, dopo che i due erano stati visti baciarsi sul set di America’s Got Talent, programma Tv a cui hanno lavorato insieme. Di lì a poco sarebbero arrivati il primo red carpet in coppia, all’amfAr Gala del Festival del Cinema di Cannes. “Heidi è molto innamorata” ha rivelato una fonte vicina alla coppia al magazine People, che Tom sia quello giusto per lei? Prima di lui, nel cuore dell’ex top model c’erano stati tanti uomini importanti, dal primo marito Ric Pipino a Flavio Briatore. Speriamo allora, che questa sia la volta buona.