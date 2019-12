Harry Styles look 2019: il rubacuori più sexy e fashion che c’è

Ecco uno stralcio di intervista ad Harry Styles, il rubacuori più stiloso in circolazione. A quanto pare il cantante pare non riconoscersi nell’identikit di sex symbol affibbiatagli negli ultimi anni. «Onestamente cerco di pensarci il meno possibile, perché è una cosa molto strana. È la cosa più strana che puoi pensare di te stesso».

Harry rubacuori

Non è solo questione di ritenersi umile e di dimostrarlo, ma, il disagio di Harry si riferisce anche e soprattutto alla parola “sex“, ovvero al sesso in sé per sé. «Penso che per me il sesso era un tabù. Anche quando ero nella band, il pensiero che la gente pensasse che avevo fatto sesso mi faceva impazzire. E se sapessero?. Mi voglio sentire più libero, gioioso e onesto. Un sacco di volte sui giornali, ad esempio quando due si lasciano, la gente dimentica che è una persona che si è lasciata con un’altra persona ed è una cosa triste. Diventi triste quando ti lasci con qualcuno».

Lo stile in continua evoluzione di Harry Styles ha preso una leggera svolta quest’anno, proprio mentre il cantante sembrava accontentarsi di ciò che gli piace e in cui si sente a proprio agio (sempre ultra firmato ovviamente). Harry fa moda!

Harry ha fatto un grande passo dai jeans a sigaretta e dalle magliette attillate dei suoi anni più freschi ad un attuale periodo in cui indossa silhouette più morbide. Soprattutto con colori e stampe audaci, spesso concettualizzate dall’amico e direttore creativo di Gucci Alessandro Michele. Mentre lo abbiamo visto indossare sempre più abiti con pattern fantasia sul palco, quest’anno ha evoluto il suo stile ancora di più partendo soprattutto dal casual che lo accompagna giornalmente. Pantaloni larghi, magliette morbide ma eleganti e calzature comode sono i suoi punti di forza. Cattura tutti i gli sguardi con le mani piene di anelli e le unghie sempre smaltate. Un musicista vero, con una vena punk piuttosto accentuata. Diamo insieme uno sguardo ai look più belli di Harry Styles di quest’ultimo anno.