Nel corso dell’ultimo anno, i “fab four” (“favolosi quattro”, ndr) reali hanno lentamente diviso i loro uffici e creato le loro opere di beneficenza separate. Tutto ciò consentirà ad Harry e Meghan, William e Kate di concentrarsi più da vicino sulle cause che gli stanno più a cuore. Ma ciò non significa che non uniranno ancora le forze quando condivideranno la stessa passione per una grande comune causa. In effetti, il duca e la duchessa di Cambridge e il duca e la duchessa di Sussex hanno recentemente registrato la narrazione per un nuovo video. Il video in questione promuove una campagna di salute mentale da Public Health England.

Sebbene non compaiano nel video, che mostra invece i volti di celebrità e i membri del settore pubblico, tutti e quattro i reali Harry e Meghan, William e Kate, prestano la loro voce alla campagna Every Mind Matters. La campagna che fornisce strumenti e risorse semplici per aiutare le persone a prendersi cura della propria salute mentale e del proprio benessere. «Tutti conosciamo quella sensazione, quando la vita ci mette alla prova addossandoci qualcosa», spiega William all’inizio del video, con il fratello Harry che continua, «Ci sentiamo stressati, bassi, ansiosi o abbiamo difficoltà a dormire». Meghan e Kate proseguono spiegando i servizi forniti, che includono un piano online e un set di strumenti.

La salute mentale è sempre stata una causa per cui entrambi i principini mantengono un accordo, un argomento a loro caro. Il principe William parla spesso dell’importanza di rompere lo stigma, il tabù collegato all’argomento. Anche la duchessa di Cambridge è particolarmente coinvolta in cause che si concentrano sulla salute mentale nei bambini e nei giovani. Harry e Meghan, nel frattempo, includono la consapevolezza della salute mentale nei loro tour reali. Harry poi si è auto coinvolto in prima persona, parlando delle sue battaglie con la salute mentale in diverse occasioni. Ha senso che questa sia una causa che riunisce le due coppie, e noi speriamo che ce ne saranno ancora molte altre.