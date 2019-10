I concorsi in costume non si concentrano solo sull’abbigliamento, ma considerano anche chi ha il miglior trucco di Halloween. E dal momento che le settimane che precedono Halloween potrebbero garantire delle feste in costume, è tempo di riflessioni. Ma la trasformazione nel tuo aspetto desiderato non deve essere per forza un inferno (ahah, battutona). Mi spiego, nonostante ciò che potresti pensare, non hai bisogno di acquistare ad hoc costosi trucchi degli effetti speciali. Questi prodotti per il trucco che ti propongo ti aiuteranno a sembrare spaventosamente sexy tutta la notte e potranno essere riutilizzati anche nei weekend. Con parsimonia, ovvio.

I migliori prodotti per il trucco di Halloween (e oltre) sono disponibili online

Smashbox Photo Finish Primer

Sia che tu stia mantenendo un tono naturale della pelle o stia cercando un aspetto più extraterrestre, se non inizi con un primer, il tuo trucco di Halloween si scioglierà e gocciolerà via in poche ore. Smashbox Photo Finish Primer è cruelty free e non contiene silicone, olio o alcool. Quindi non seccherà la pelle e non causerà acne. Questo particolare primer contiene anche elettroliti per aiutare a rivitalizzare la pelle. Vantaggi principali: poiché il primer è super leggero, ci sono diversi modi per usarlo. Puoi spruzzarlo prima di applicarlo, fissare quindi il tuo look ultimato con uno spritz finale o semplicemente usarlo tutti i giorni sia come base che per reidratare e rinfrescare la pelle.

NYX Butter Gloss

La linea Butter Gloss è disponibile in una varietà di pigmenti, tonalità e colori teatrali che puoi scuotere ogni giorno. Puoi sovrapporre questi lucidalabbra tra loro o altri prodotti per il trucco per creare lividi, labbra sanguinanti, cicatrici false e altro ancora. E qualsiasi colore in questa linea dura anche attraverso ore di mangiare e bere (fidati di me, l’ho provato!). I vantaggi principali sono che li utilizzerai per Halloween e ben oltre, anche se hanno un colore audace. E a differenza di altri matt, non incartapecorisce le labbra!

Maybelline Color Tattoo ombretto in crema

Se hai mai provato la collezione Color Tattoo, non ti sorprende che questo compaia sulla lista del miglior make-up di Halloween. Sono la definizione per eccellenza dell’ombretto a lunga durata, vivido, e iper pigmentato. La linea copre tutte le esigenze offrendo un’ampia varietà di colori, alcuni dei quali potresti non indossarli al di fuori di Halloween ma costano poco, non andrai di certo in bancarotta!

Lime Crime Diamond Crushers

Il trucco di Halloween è davvero completo se non sei stato spazzolato con un po’ di polvere di fata? La risposta è no. E con la linea Diamond Crushers di Lime Crime, puoi abbagliare le tue labbra con glitter che si bagnano e si asciugano in pochi secondi in modo da rimanere lisce e lucenti per tutto il giorno. Vantaggi principali: poiché questa linea è così pigmentata, puoi applicarla come ombretto e non preoccuparti di perdere il colore concentrato per un po ‘di brillantezza!