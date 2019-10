Halloween 2019: le unghie perfette per un perfetto travestimento

Dal primo episodio di Euphoria andato in onda mesi fa, sembra che tutti non riescano a smettere di parlare dell’aspetto audace e fantastico di bellezza indossato da ciascuno dei personaggi. Che si tratti di ombretti glitterati, colori vivaci o eyeliner grafici. Siamo stati tutti influenzati da questa bellezza fiabesca e questa magia non potrebbe cadere più a fagiolo di così per la stagione di Halloween.

Le unghie perfette per Halloween

Se stai cercando idee per distinguere il tuo costume Euphoria dal resto, considera di partire dalle unghie per aiutarti a recitare la parte. Avanti, scopri quale nail art ti aiuterà a canalizzare i tuoi personaggi preferiti in questa stagione spettrale ed euforica. Halloween potrebbe essere solo una notte dell’anno, ma ciò non significa che debba essere la tua manicure a tema. Sia che ti piaccia andare fuori con il tuo costume, un look coordinato e la nail art da abbinare. Oppure che ti piaccia mantenere il tutto abbastanza discreto e lasciare che i tuoi numeri facciano tutto il lavoro, noi abbiamo trovato alcuni dei migliori disegni che puoi indossare per Halloween e oltre. Dopotutto, chi ha detto che la stagione spettrale non può iniziare in autunno e proseguire fino al periodo festivo?

L’autunno non solo ci offre giornate più fresche da passare sul divano con una bella tazza fumante di Pumpkin Spice Latte (clicca qui per la ricetta infallibile) tra le mani. Per gli appassionati di unghie, tra le cose più eccitanti che ci offre questa mezza stagione, ci sono decisamente le nuove collezioni di smalti per l’autunno. Delle nail art tra cui scegliere le nostre sfumature per una manicure impeccabile da adattare ad Halloween. Se stai cercando una nuova ispirazione per la manicure per l’autunno 2019, scorri verso il basso per trovare alcune delle nostre nail polish per l’autunno preferite, sia vecchie che nuove. E lo promettiamo, solo uno di questi ha il colore della nostra nuova ossessione, il Pumpkin Spice Latte.