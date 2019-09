Non tutti sono d’accordo con gli ultimi scatti della modella Hailey Bieber, un servizio fotografico che riproduce lo stile della principessa Lady D. Nelle vesti sportive e casual, imita le famose foto che ritraevano Diana fuori dalla palestra, in felpa, in biker shorts e con la borsa nella quale frugava per cercare le chiavi. Immagini paparazzate che la rivista francese, Vogue Paris ha voluto riprodurre in occasione dell’anniversario della morte, avvenuta il 31 agosto 1997.

Stesso stile

Sono passati 22 anni dall’incidente nella galleria sotto il Ponte dell’Alma ma il ricordo di Lady Diana Spencer è più vivo che mai. Anche nella moda. Gli shorts da ciclista, i completi a tinta unita, le maxi felpe anni ’90, tutte le tendenze più belle che sono tornate di moda nel 2019.

Tanto che nel numero di settembre Vogue Paris ha scelto di fotografare Hailey Baldwin, modella e moglie di Justin Bieber, in un servizio che è già diventato virale. Negli scatti di Gregory Harris, Hailey indossa un blazer con spalline e stivali texani, shorts in stile ciclista e sneakers con calzino a vista, cappellino da baseball e orecchini in stile anni ’80.

I look

Le riprese sono state ispirate dalle iconiche foto dei paparazzi a Lady Diana in giro per il mondo e vediamo Hailey Bieber come la principessa uscire per fare jogging, allacciarsi le scarpe su un campo da tennis e passeggiare con jeans larghi, stivali da cowboy, un blazer oversize e un cappellino da baseball. Ricordiamo che Diana aveva un debole per le felpe oversize e pantaloncini da bici mentre si dirigeva in palestra e vediamo Hailey imitare il look confortevole e chic in alcune foto, sfoggiando alcuni capi che ricordano lo stile della principessa. Immancabile la felpa “Maine” mentre tiene in braccio un cane e pranza con un amico con un pullover e un cappellino da baseball grigio firmato Kenzo. Di recente, una delle felpe da palestra più famose di Lady Diana è stata venduta all’asta per oltre $ 50.000.