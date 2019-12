Gwyneth Paltrow svela cosa desidera per Natale. Piccolo indizio: vibra!

Gwyneth Paltrow volto della collezione G. Label, che fa parte del suo brand Goop, vende il piacere alla modica cifra di 500 dollari. Lozioni, sieri, cristalli e creme sono tra gli articoli che Gwyneth Paltrow ama vedere nella sua calza natalizia. Ma secondo il suo ultimo spot per il suo marchio G. Label, c’è un altro oggetto che non le dispiacerebbe ricevere: un sex toy.

«Fai qualcosa per gli altri, ma non dimenticare il numero uno», racconta una voce fuori campo mentre Gwyneth estrae un articolo del NSFW da una calza. «Sì, quello è un vibratore».

In effetti lo è, e ha un prezzo ragionevole: Gwyneth vende esattamente lo stesso sul suo sito Goop per meno di $ 100. Anche se la selezione impermeabile sembra essere l’oggetto scelto da Gwyneth, Goop vende anche una gamma di altre opzioni. Alcuni sono ancora meno costosi, come un prototipo base da $ 55 e dall’aspetto amichevole. Ma altri, come il vibratore che si maschera da una collana d’oro, sono dannatamente innovativi. Ovviamente, Goop non sarebbe Goop se non promuovesse anche alcuni modelli dal prezzo ridicolo (e quindi affascinanti agli occhi dei più). Chi di noi non sarebbe curioso di provare il vibratore Lelo in oro 24 carati, venduto al dettaglio per $ 3,490? Arriva a casa riposto in un’elegante scatola di mogano. Perché no, potrebbe essere il regalo ideale da mettere sotto l’albero.