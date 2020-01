L’attrice hollywoodiana Gwyneth Paltrow stupisce tutti ancora una volta, dopo aver desiderato che per Natale le regalassero un vibratore, eccola che torna al centro del gossip con un oggetto realizzato con le sue stesse mani per il marchio Goop Lab. L’attrice ha messo in vendita su suo sito di e-commerce una candela che si chiama «L’odore della mia vagina».

A ruba

«Meraviglioso, divertente, sexy e inaspettato» Gwyneth Paltrow

L’idea della candela è nata come uno scherzo tra il profumiere Douglas Little e Gwyneth Paltrow. I due stavano lavorando ad una nuova fragranza quando la star di Hollywood ha esclamato: “Queste essenze somigliano all’odore di una vagina”. Detto, fatto. A dispetto di quanto si possa pensare, l’oggetto pensato e realizzato dall’attrice è andato letteralmente a ruba. Sui social non sono mancate le critiche, con utenti che paragonano Goop Lab «una sorta di sexy shop». C’è chi lo definisce «troppo volgare», chi «totalmente fuori luogo», fatto sta però che la candela ha fatto sold out e i fan dell’attrice sono rimasti a mani vuote. Addirittura, per acquistare questo oggetto è stata cerata una vera e propria lista d’attesa.

Composizione

La vera domanda è: quali profumazioni sono state adottate per ricrearne l’odore? Secondo quello che è scritto su Goop Lab, in effetti il profumo della candela è il frutto di più essenze combinate tra loro contiene una miscela di: geranio, bergamotto agrumato e assoluti di cedro giustapposti a rosa damascena e semi di ambretta. Sarà davvero così?