Mentre la messa in onda dell’ottava stagione della saga di Game of Thrones si avvicina, in molti hanno cercato di riassumere la magia dietro al racconto di re, regine e draghi di George R. R. Martin. Ma cosa succede quando provi a raccontarlo con la moda? Alla premiere newyorkese dell’ultima serata della scorsa stagione, Gwendoline Christie ha catturato l’atmosfera del successo della HBO con un look della collezione Spring 2019 Couture di Iris van Herpen.

Song of Ice and Fire

Coperto da forme astratte che sembravano fiamme o ghiaccioli a seconda della prospettiva, era un abito di ghiaccio e fuoco; abito che ha ricalcato il titolo della saga di George R. R. Martin, Song of Ice and Fire alias Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, da cui è stata tratta la colossale serie tv. Il risultato di una collaborazione tra van Herpen e l’ingegnere Kim Keever della NASA, il motivo dell’abito delle gocce di vernice che colpiscono l’acqua non era originariamente inteso come riferimento per un romanzo fantasy, ma su Christie il senso è diventato proprio questo.

Un abito esplosivo

Il fuoco è al centro della trama della serie, i draghi, the Lord of Light aka il Signore della Luce, quella volta che Cersei ha fatto saltare in aria metà di Kings Landing, o che chiunque altro ha fatto saltare in aria qualcosa, è un cenno elegante a uno dei motivi chiave dello show ed è stato il modo perfetto per celebrare la sua fine. Con i poster delle immagini infernali della Stagione 8 dietro di lei, l’attrice ha fatto una piroetta sul tappeto rosso del Radio City Music Hall creando una foto di un mondo ultraterreno e un momento di moda divino.

