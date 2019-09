Gucci sussurra agli adolescenti: musica trap, teste mozzate e cuccioli di drago

Nei primi tre trimestri del 2017, circa il 55% delle vendite di Gucci sono state fatte a consumatori under 35. Il successo di Gucci deriva in parte dalla direzione creativa di Alessandro Michele, che guida il marchio dal 2015. Michele sembra avere una profonda consapevolezza di ciò che i giovani vogliono, compresi colori brillanti ed eclettici e modelli accattivanti, ammiccanti e che rendono bene su Instagram. Il marchio ha beneficiato anche del revival dello stile degli anni ’90. I loghi tornano di moda tra gli acquirenti più giovani e marchi come Gucci, Calvin Klein, Champion e Tommy Hilfiger stanno sciabolando una boccia di Dom Pérignon.

Gucci e musica trap

Un altro motivo per cui i marchi di lusso sono diventati più popolari tra gli adolescenti – anche se potrebbero non essere in grado di permettersi i loro prodotti – è il fattore star. Un solo fenomeno basta per trascinali nel girone della moda legata: la musica trap. Guardando le foto e i video verrebbe da pensare che per le icone fashion della Trap la regola sia che non ci sono regole. In realtà non è così, dietro un’apparente ed estrema libertà creativa ci sono stili, brand e accessori ben definiti che si ripetono e che danno come risultato una certa omologazione. Il mix che ne viene fuori vede elementi streetwear, da rapper, assieme a tocchi fashion di chi vuole esibire brand del lusso, in stile swag, e uno stile indefinito che possiamo definire stile Instagram. Quindi scarpe Vans ma accessori Gucci, occhiali Versace e pantaloni Adidas. Elementi eleganti abbinati a capi per niente raffinati ma con un tocco eccentrico, e tutti insieme convivono in uno stile che pesca le sue influenze praticamente ovunque.

Gucci e il fattore shock

Borse dai colori vivaci e occhiali da sole sono i primi oggetti che si fanno notare in negozio. Tutto con il logo Gucci sopra, davanti e al centro. Le bacheche dei negozi Gucci sono semplici ed eleganti, ma la merce in sé è sempre estremamente accattivante e luminosa. I design di Gucci sono decisamente unici rispetto ai più tradizionali marchi di lusso, cosa che i millennial, che tendono a apprezzare la sperimentazione e l’espressione di sé, amano. Gucci si rivolge a persone che sono attive sui social media, a volte usando il fattore shock per far sì che le persone postino immagini del marchio. Un esempio lampante di questo tipo di marketing è quando le modelle hanno sfilato in passerella portando in mano le proprie teste mozzate e cuccioli di drago come se fossero accessori.