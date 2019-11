Gucci Osteria da Massimo Bottura a Firenze: assegnata una stella Michelin

A Firenze c’è Gucci Osteria da Massimo Bottura, nascosto nel Gucci Garden un prezioso ristorante adornato nei rilassanti e lussuosi toni del verde. È un progetto nato dal CEO di Gucci, Marco Bizzarri, e dallo stimato chef Massimo Bottura, due amici d’infanzia che hanno miscelato insieme cibo e moda.

All’interno di un giardino prezioso una perla rara di Massimo Bottura

Il menu, diretto dallo chef Karime López, comprende piatti lussuosi ma moderni e vivaci, come panini al maiale, tostada di mais viola, hamburger e tortellini. La vasta varietà culinaria è un’ode ai viaggi per il mondo dello chef di origine messicana Karime López. Da quando ha debuttato nel 2018 a Firenze, Gucci Osteria da Massimo Bottura, è diventata un must per gli esteti della città italiana. E ora il suo successo è aumentato ancora di più poiché alla Gucci Osteria è stata assegnata una prestigiosa stella Michelin. Il tim di Gucci Osteria da Massimo Bottura ne è rimasto letteralmente estasiato.

Massimo Bottura in persona ha dichiarato in una nota: «Questo è un risultato incredibile che ci riempie di gioia. Sono stato amico di Marco per oltre 40 anni e questo è un meraviglioso riconoscimento per la visione che abbiamo creato insieme alla famiglia Gucci. Alessandro Michele ha creato uno spazio incredibile e il suo sostegno e ispirazione ci hanno alimentato entrambi negli ultimi anni. Quando le idee nascono dalle amicizie, sfruttano una forza diversa e questo è solo l’inizio di un’avventura emozionante.»

Inoltre questa unione cementa ulteriormente il Gucci Garden come punto di riferimento culturale all’interno di una città già ricca di cultura. Soprattutto per la lussuosa e ricercata location ubicata nel grande storico Palazzo della Mercanzia. Il Gucci Garden è stato descritto da Vogue in maniera eccelsa: «uno spazio creativo multiuso, iper-stratificato, caleidoscopico». Oltre alla Gucci Osteria, al sui interno vi si trova anche una boutique, uno spazio espositivo e uno chic bazar di souvenir e libri.