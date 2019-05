Ieri, 28 Maggio 2019, il brand italiano più amato di sempre, Gucci, ha sfilato a Roma tra imperatori e celebrità ai Musei Capitolini. Una collezione a dir poco sorprendente, d’altronde non ci potevamo aspettarci altro da Alessandro Michele, attuale stilista della casa di moda fiorentina. La città eterna, avvolta dall’atmosfera fashion con modelli e modelle che sfilavano tra le statue di marmo.

Star a Roma Caput Mundi

La sfilata Cruise 2020 di Gucci a Roma Caput Mundi, non poteva che ospitare star di grande calibro. In front row erano presenti Elton John, Harry Styles, Salma Hayek, Naomi Campbell e Zoe Saldana, ma anche di italiani come Ghali con la compagna Mariacarla Boscono, Alessandro Borghi, Valeria Golino, Carolina Crescentini con Francesco Motta e perfino Matteo Renzi.

La collezione

Gucci sembra aver fatto un giro nella macchina del tempo, la collezione Cruise 2020, alterna elementi classici ad elementi ultra moderni, insomma un mix eccezionale. Naturalmente non potevano mancare riferimenti all’antico Impero, che si alternano ad un look psichedelico. Toghe e look anni ’70, drappeggi e pailettes, corone trionfali e frange, sono gli elementi che hanno caratterizzato la sfilata.

Girl Power

Tra gli abiti della collezione, spiccano vari dettagli, che rendono la sfilata, Gucci Cruise 2020, ancora più interessante. Un utero “fiorito” ricamato su un vestito bianco, all’altezza del ventre, una scritta bianca a caratteri cubitali “My body my choice” su un blazer viola e una data importante che campeggia su una felpa barocca 22/05/1978, giorno in cui in Italia fu promulgata la legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza.

Alessandro Michele dichiara ad Art Tribune: “Sui miei abiti ci sono slogan perché fare moda vuol dire anche dare messaggi di libertà. La libertà è un’idea romantica, il sogno di essere come vogliamo”.