Le calze logate e firmate sono il nuovo accessorio statement della moda Autunno/Inverno 2019 2020 da indossare con tutte le tue scarpe preferite, come fanno top model e influencer. Se hai un’anima da vera fashionista, puoi indossarle con le pump a punta bon ton o con i tuoi sandali estivi (ottimo escamotage per sfruttarli anche d’inverno) abbinate a gonne e abiti.

Must have

Quindi, se vuoi sfidare le basse temperature del mondo esterno in qualcosa di diverso dai soliti maglioni e jeans, non puoi proprio rinunciare ai collant o ai calzettoni, un must have per il guardaroba Autunno/Inverno 2019 2020. La tendenza logomania, che arriva a conquistare anche un ramo della biancheria, quello delle calze come quelle proposte dal marchio italiano Gucci, anche Sarah Jessica Parker non può fare a meno di indossarli. Hanno un aspetto piuttosto sportivo, quindi sono da abbinare a sneakers di ogni genere, in particolar modo ai modelli con suola molto ampia e rialzata, le famose dad o ugly sneakers. Ci sono però anche calzini velati, gambaletti e collant logo, che possiamo sfoggiare insieme ai nostri tacchi del cuore.

Logomania

I loghi degli stilisti tornano sulle passerelle di moda come non succedeva da tempo, Gucci anche quest’anno realizza una serie di capi e accessori in cui la doppia G è la protagonista assoluta. Il nuovo trend che arriva direttamente anni ’80/’90 e che ci vuole vestite dalla testa ai piedi con loghi e scritte ben visibili. A lanciare questa tendenza influencer e trend setter che non si sono di certo tirate indietro e hanno approfittato delle ultime sfilate per mostrare i loro total look con logo a vista.