Le sneakers rappresentano l’accessorio must have del momento, ma saresti disposti a spendere 900 euro/dollari per acquistarle? Ebbene sì, il marchio italiano Gucci ha messo sul mercato un paio di scarpette da tennis in pelle da uomo nei classici colori rosso, verde e bianco, ma attenzione ad un piccolo particolare. Le scarpe sono completamente sporche, l’effetto è fatto apposta per donare quell’aspetto “vintage” che va tanto di moda. Non è la prima volta che gli stilisti sperimentano una moda dirty. Ed ecco qui le sneakers che valgono oro ma dall’aspetto malandato.

Sneakers Saint Laurent

Le sneakers Saint Laurent Uomo, che ricordano un po’ la forma della classica Converse, effetto sporco dal valore di 695 euro.

Gloden goose deluxe brand

Le sneakers della Golden Goose edizione deluxe, modello classico, effetto sporco dal valore di 390 euro.

Diadora Heritage Mi Basket 84 Used

Le sneakers Diadora Heritage Mi Bakeket 84 ,sviluppate nel 1984 in occasione della sponsorizzazione della squadra Milano Basket. Il successo di quegli anni viene oggi riproposto in una nuova veste attraverso l’utilizzo di una tomaia in pelle e di nuove varianti colore, versione bianca e blu, effetto sporco dal 180 euro.

Sneakers scarpa a calzino Maison Margiela

Le Sneakers a calzino della Maison Margiela ,logo sui fianchi, suola in gomma, effetto bianco sporco dal valore di 570 euro.

Sneakers Triple S Balenciaga

Le sneakers triple S Balenciaga modello super in voga del momento, colorazione navy, suola bianco sporco dal valore di 725 euro.

Come realizzare l’effetto sporco

Se avete un paio di sneakers che vi piacerebbe indossare su capi vintage o comunque con uno stile invecchiato, potete ottimizzare il risultato creando l’effetto sporco. Come realizzarlo? Bastano pochi e semplici passaggi: il tutto consiste nel preparare una miscela a base di terriccio prelevato da un vaso delle piante e aggiungervi della posa d’orzo. Fatto ciò, dopo aver reso il composto semiliquido. Poi prendete uno spazzolino da denti e dopo averlo leggermente imbevuto nella sostanza, strofinatelo sulle scarpe creando l’effetto sporco che maggiormente vi soddisfa.