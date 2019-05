Oggi, 17 maggio 2019, è giunta una bruttissima notizia a tutti i fan di Grumpy Cat. La gattina più famosa del web è venuta a mancare all’affetto della sua famiglia e dei suoi fan. Grumpy Cat, nome d’arte di Tardar Sauce, era famosissima nel web per essere la gatta più “musona” al mondo. La sua espressione sempre imbronciata l’aveva resa famosissima a tal punto di essere il soggetto di numerose GIF sul web. La notizia della sua morte è stata comunicata ai fan dalla sua padrona attraverso un post su Instagram. Il profilo Instagram di Grumpy Cat ha oltre 2,4 milioni di follower.

Le cause della morte

La notizia della morte di Grumpy Cat è giunta solo oggi, 17 maggio 2019, a tutti i suoi fan, ma la gattina arrabbiata più famosa del mondo è venuta a mancare il 14 maggio. La notizia della sua morte è stata comunicata dalla sua padrona Tabatha su Instagram. La gattina è morta a causa di un’infezione al tratto urinario. Dal post della sua padrona si può leggere: «Alcuni giorni sono più ‘scontrosi’ di altri […] Grumpy Cat è morta tra le braccia della sua mamma Tabatha. […]Oltre ad essere la nostra bambina e un amato membro della nostra famiglia, Grumpy Cat ha aiutato milioni di persone in tutto il mondo a sorridere. Anche quando i tempi erano duri. Il suo spirito continuerà a vivere attraverso i suoi fan nel mondo, La famiglia di Grumpy: Tabatha, Bryan e Chyrstal». Una notizia davvero molto triste per i suoi fan più affezionati.

Chi era Grumpy Cat?

Tardar Sauce, conosciuta su Internet con il soprannome Grumpy Cat, era diventata una star del web grazie alla sua particolare espressione facciale. La sua padrona Tabatha Bundensen ha sempre affermato che l’espressione “brontolona” di Tardar Sauce era provocata da un nanismo felino. Grumpy Cat è apparsa in diverse trasmissioni televisive americane come: Today, Good Morning America, CBS Evening News, Anderson Live, Big Morning Buzz Life su VH1, The Soup e American Idol. Oltre ad essere stata una star del web, Grumpy Cat ha recitato anche in un film. Il film, Grumpy Cat’s Worst Christmas Ever, è stato mandato in onda su Lifetime il 29 novembre 2014. La voce di Grumpy Cat, nel film, appartiene all’attrice Aubrey Plaza.

