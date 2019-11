Greta Menchi, youtuber e influencer italiana, divenuta popolare nel 2013 quando cominciò a postare i primi video su Youtube. È balzata sulle prime pagine della cronaca rosa per via della sua amicizia speciale con il rapper Fedez. I due apparivano spesso insieme sui social, ma in realtà si trattava solo di una semplice amicizia.

Social

Con oltre un milione e duecento iscritti al canale Youtube e quasi due milioni di follower su Instagram, Greta Menchi è una delle youtuber/influencer più conosciute online. La ragazza è da tre anni nel roster di Newtopia, etichetta di Fedez che annovera diverse star del web, ma Greta ha conquistato il pubblico italiano grazie al suo stile.

Capelli

Greta Menchi è una delle youtuber più amate dalla teenager italiane. Già in varie interviste, aveva parlato della sua grande passione per i capelli. In realtà è un’ossessione. Lei stessa li ha definiti addirittura “fondamentali” perché caratterizzano una persona, rappresentano un marchio riconoscimento ed esprimono anche lo stato d’animo. Proprio per questo motivo cambia spesso taglio e soprattutto colore.

Fashion

Non passa di certo inosservato lo stile di Greta Menchi, dai mini abiti, alle scarpe tempestate di piume. Crop top “alla Rachel” di Friends fino alle Dr. Martens e non mancano nel suo guardaroba una varietà di accessori che giocano su toni shocking: giallo, verde, fucsia e non solo. Un look da vera icona anni ’90.

Musica

“Finalmente è arrivato il giorno che tanto aspettavo… non sapete quanto mi emoziona potervi finalmente dire che a breve uscirà il mio primo brano inedito! Ci ho messo tutta me stessa e non vedo l’ora di potervela far ascoltare. Intanto, da domani, potrete presalvarlo su Spotify e presto potrò anche incontrare alcuni di voi per un esclusivo preascolto del brano. #FUORIDIME”.

Greta Menchi ha firmato di recente un contratto con la Sonyche pubblicando a maggio il suo primo singolo che si intitola “Fuori di me”, con cui la youtuber ha cercato di esplorare altre strade oltre ai social e al fashion system, concentrandosi sul mondo della musica.