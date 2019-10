Grace Beverly lancia Shreddy: la perfetta app per il fitness

Ecco una nuova app per il fitness in città, si chiama Shreddy, e questa volta è stata lanciata da uno dei principali influencer Grace Beverley. L’app, chiamata Shreddy, prende il nome dalle famose guide di fitness annuali “Get Shreddy” di Grace, che in precedenza erano state eseguite tramite programmi PDF e video di YouTube. In Shreddy, ha sostanzialmente seguito tutti i suggerimenti e i trucchi indicati in quei PDF e ha dato loro una seria svolta del 2019.

Shreddy: un’app semplice

Lunedì sera, in un video di YouTube, Grace ha detto ai suoi abbonati 570K che Shreddy è progettato per aiutarti. Per mettere insieme la tua vita, fare di meglio, raggiungere di più e cercare di fare progressi. Ha detto che era stanca dei programmi che offrivano troppe informazioni, senza dare alcun reale passo in avanti. Grace spesso ha pensato: «datemi solo qualcosa che funzioni». Ecco perché, dice, Shreddy è nata per essere il tuo sportello unico per semplici consigli di allenamento e nutrizione facili da seguire. In termini pratici, ciò significa che la sua app è un pianificatore di fitness, hub di ricette e tracker di pesi riuniti in un colpo solo. «Shreddy prende nota dei tuoi obiettivi e delle tue preferenze per portare ai suoi consumatori nuovi incredibili allenamenti. Lezioni in tempo reale, programmi di pasto per nutrizionisti, ricette deliziose e salutari».

Grace lancia Shreddy

Ha dichiarato Grace in una nota rilasciata martedì. Secondo Grace, tutto ciò che devi fare è iscriverti a un abbonamento mensile e compilare un breve questionario. Rispondendo a un elenco standardizzato di domande su altezza, peso, età e sesso. Ti verrà assegnato un programma di allenamento prestabilito e un piano alimentare approvato dal nutrizionista. Bilanciato in termini di macronutrienti e calorie e adattato ai tuoi obiettivi personali di fitness. Ma la cosa importante è che il suo programma mira ad aiutarti ad acquisire fiducia in palestra e cucina. Migliorare il tuo livello di fitness e tenere traccia dei tuoi progressi lungo il percorso. Shreddy verrà lanciata ufficialmente sugli app store Android e iOS giovedì 10 ottobre. Grace ha annunciato che ci sarà anche una sfida che verrà lanciata lunedì 14 ottobre. I dettagli su ciò che la sfida comporta sono ancora piuttosto scarsi, ma ciò che sappiamo c’è in palio un premio in denaro di £ 5.000.