Classe 1998, Benedetta Porcaroli vive a Roma e di professione fa l’attrice. Molto attiva su Instagram da brava millennial. È figlia di genitori separati, sua mamma di mestiere fa la segretaria presso il Quirinale, mentre sua papà è un ex avvocato che si è poi dedicato all’archeologia. Il passaggio dalla vita di una comune ragazza romana al set di importanti film e fiction è stato breve. Giovane e intraprendente, Benedetta Porcaroli ha visto crescere la sua notorietà dopo poco dal successo ottenuto grazie alla serie tv Baby.

Punta sulle paillettes comeBenedetta Porcaroli che ha indossato la gonna di Zara in paillettes argento che puoi comprare anche tu!

L’outfit l’ha postato la stessa Benedetta Porcaroli su Instagram e anche se Zara non è taggato da nessuna parte, la gonna di paillettes che indossa l’attrice che hai amato in Baby e Tutto può succedere assomiglia moltissimo a una delle gonne estive dell’edizione limitata Bella Roma di Zara per la primavera estate 2019.

Puoi anche sdrammatizzare le paillettes e l’effetto metallizzato con una t-shirt bianca e le scarpe moda di stagione: le sneakers (leggi di quali sneakers non potrai fare a meno questa estate). I mix per indossare le gonne di paillettes dell’estate 2019 sono tutti da provare e una cosa è sicura, Benedetta Porcaroli ne ha trovata una vincente!