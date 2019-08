Non ci sono dubbi la gonna è parte dei capi must have da tenere nel guardaroba. Semplicemente non se ne può fare a meno, a maggior ragione quando il modello a diventare virale su Instagram tra fashioniste e influencer, da indossare durante la stagione autunnale.

Must have

È un vero e proprio passepartout, che sia corta oppure lunga, dritta o asimmetrica, la gonna è il capo must have per la stagione autunnale, se siete delle vere vittime del fashion, non potete fare a meno di averla nel vostro guardaroba. Una gonna lunga non può di certo mancare nel nostro armadio! Soprattutto se amiamo i look in stile bohémien e non solo. Già, perché le gonne lunghe, se abbinate con i capi iper femminili e seducenti, possono essere finanche super eleganti. Ma a chi sta davvero bene? A tutte coloro che hanno un fisico slanciato. Chi invece ha più curve potrà comunque indossare una gonna lunga ma leggermente svasata. Possiamo abbinarla con scarpe con il tacco oppure con delle semplici e comode sneakers.

Mai più senza

Il modello lungo è uno dei più amati della moda di quest’anno: vestibilità morbida ma non troppo, effetto satinato e lunghezza media che mostra l’ultima parte della gamba e lascia le caviglie scoperte, possiamo proprio dire che la gonna lunga ha preso il posto delle minigonne. È una vera alleata della silhouette. Slancia la figura nascondendo qualche chilo di troppo, grazie anche alla vita alta che la rende più cool. Portata con un paio di sneakers, sarà perfetta per il look da giorno mentre con un tacco alto sarà l’alleata perfetta per un look da occasione speciale.