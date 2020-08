Per molti uomini, radersi accuratamente la barba, spinzettare le sopracciglia o farsi fare un massaggio sono tutte azioni che fanno parte di una routine da tempo. Tra gli uomini sta prendendo piede anche un nuovo rito: lo smalto. La nail art maschile è diventata di rigore nei circoli delle celebrità, con artisti del calibro di Post Malone, A $ AP Rocky, Pete Davidson del Saturday Night Live e il rapper Bad Bunny che hanno adottato la tendenza. Ora i saloni segnalano nettamente una clientela più varia.

Trend Estate 2020: gli uomini con lo smalto sono super glamour

“I nostri clienti sono tutti di età e professioni diverse”, ha affermato Amy Lin a Esquire, fondatrice del nail bar Sunday Studio di New York. “Dai papà ai consulenti aziendali e agli uomini che lavorano in agenzie creative.”. Anche i principali marchi di moda stanno salendo a bordo. La scorsa settimana Chanel ha ampliato la sua linea di cosmetici da uomo, Boy De Chanel, per includere due tonalità di smalto per unghie per uomo: nero e naturale. Garrett Munce, redattore del grooming di Esquire e autore di Self-Care for Men, pensa che le unghie dipinte non siano più una norma di stile sovversivo. Soprattutto una volta sfoggiate da artisti del calibro di Lou Reed, Kurt Cobain e in scene musicali come punk, glam rock, grunge e emo. “Le sottoculture che generalmente abbracciavano tutto questo hanno una cosa in comune: ribellarsi contro gli standard accettati”, dice Munce.

“Dal momento che la nostra cultura ha visto lo smalto come femminile e lo ha commercializzato esclusivamente alle donne per decenni, queste culture hanno capito che un uomo che indossava lo smalto per unghie sfidava questa idea.”. Garrett Munce, che normalmente indossa smalto di colore scuro sulle unghie, afferma che in questi giorni vede molti uomini ‘normali’ con lo smalto sulle unghie. “Chiunque può dipingere le unghie”, ha detto. “È una cosa a basso rischio da fare perché richiede poco sforzo, a parte aspettare che le unghie si asciughino, e se non ti piace, è facile da togliere.” La famosa nail artist Mei Kawajiri ha detto questo mese al GQ statunitense: “Ora la nail art è più uno degli strumenti per rendersi cool, come i tatuaggi, i piercing o il trucco”.