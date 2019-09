Il momento della moda dell’autunno 2019 è appena cominciato, ma il fashion month e la settimana della moda di Parigi sono una fonte inesauribile di idee per prendere spunto dalle celebrità.Gli outfit street style delle top model ci anticipano tutte le tendenze per la nuova stagione.

Checked pattern

Secondo le top model non possiamo fare a meno di indossare per l’autunno 2019 la camicia a quadri. Partiamo dalla classica camicia a quadri rossa e nera, il modello taglialegna, l’emblema del lifestyle americano e canadese per eccellenza. A seguire tutte le varianti delle camicie a scacchi, le camicie gialle e i modelli di camicia bordeaux o la camicia a quadri blu e nera. Bella Hadid ci mostra come indossarla durante la sfilata di Balenciaga, alla Parigi Fashion Week. Da abbinare ad un paio di jeans neri e degli anfibi con platform, la camicia a quadri è uno dei must have da tenere nel guardaroba.

LBD

Sebbene sia presente nel guardaroba di ogni donna da quasi 100 anni, il little black dress non è mai fuori moda. Anche per l’autunno 2019 è possibile indossarlo con un paio di stivaletti bassi o delle décolleté, a seconda dell’occasione. La prima a riportarlo in vita durante la Parigi Fashion Week, è stata la top model Kaia Gerber, che con un selfie allo specchio, ci mostra come sfoggiare al meglio un semplice abito nero. Non può che ricordaci Audrey Hepburn in “Colazione da Tiffany” che con il suo LBD da cocktail di Givenchy divenne una tra le figure iconiche della fashion history. Allora cosa stiamo aspettando? È arrivato il momento di fare il cambio stagione e indossare abiti nuovi.