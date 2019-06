Il countdown verso l’estate è appena cominciato, ma non per le star. Tra chi abita a L.A. e chi si dirige verso destinazioni esotiche, gli outfit estivi si indossano tutto l’anno. Le star ci fanno vedere come essere fashion anche con il caldo torrido in arrivo: da Emily Ratajkowski a Chiara Ferragni, impossibile sbagliarsi.

Emily Ratajkowski

La modella Emily Ratajkoswki, decide di giocare con i toni chiari, indossare i suoi amati crop top (tagliati sotto il seno) abbinati a pantaloncini stile ciclista o a gonne maxi.

Chiara Ferragni

Impossibile non ispirarsi alla bellissima Chiara Ferragni, che durante una recente vacanza ad L.A. con la famiglia ha deciso di indossare maxi abiti stile bohemien, in alternativa mini abiti fiorati con corpetto e volants sulla gonna.

Bella Hadid

La top model, Bella Hadid, non rinuncia mai allo stile street e decide di indossare short e crop top stile anni ’90 e mini abiti stretti in vita. Immancabili sneakers con calzino bianco.

Kylie Jenner

La piccola di casa Kardashian, Kylie Jenner, decide invece di giocare sui mini abiti stretti stile anni ’90, scegliendo i colori di tendenza dell’estate 2019, bianco e arancione.

Mai più senza…

Mai più senza… un capo morbido, comfy e ribbed. Stiamo parlando dei vestiti a costine, i protagonisti di stagione più calda dell’anno. Veri e propri must have in cui il livello di coolness è pari ai long e mini dress di cotone e seta. Aderenti ma al tempo stesso morbidi, freschi e facili da portare, le star non possono più farne a meno. Allora cosa stiamo aspettando? Star docet, l’estate è alle porte è il momento di rinnovare il nostro guardaroba.