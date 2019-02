Gli orologi di tendenza da ragazzo: i must have del 2019

L’orologio è un accessorio amato da ogni uomo, a tutte le età. È un classico intramontabile che a tutti i maschi piace indossare con piacere. Dettaglio di stile, simbolo di eleganza, elemento glamour o strumento utilissimo, non c’è uomo che non ne possegga almeno uno. L’orologio, così come tutti gli accessori però, va scelto con estrema cura, prestando attenzione alle caratteristiche fisiche e alla personalità di chi lo indossa. Per quanto riguarda i dettagli strutturali dell’orologio, è importante scegliere la dimensione della cassa e del cinturino, sulla base del polso del maschio che dovrà portarlo.

Una volta individuati questi particolari basilari, ci si può sbizzarrire con la selezione della variante di segnatempo, a seconda delle peculiarità della persona. Un orologio con movimento cronografo ad esempio, sarà più indicato per gli sportivi o per i più esigenti, una versione monocroma ed essenziale poi, sarà più adatta ai tradizionalisti. E per i più giovani, trendsetter per eccellenza, è fondamentale scegliere un orologio che sia di tendenza. Perché anche gli orologi da uomo subiscono le influenze della moda. Scopriamo allora i trend del 2019 in fatto di orologi maschili e quali sono i modelli di orologi da ragazzo su cui puntare assolutamente quest’anno.

Gli orologi di tendenza: essenziale e intercambiabile

Less is more è da sempre una delle regole indiscusse dello stile. Anche in fatto di orologi da ragazzo, il trend minimal si impone quest’anno. Modelli basic, dalle linee pulite e dai materiali innovativi, ma sempre con un design accattivante. Gli orologi da uomo in silicone di Hip Hop, brand che ha lanciato per la prima volta il concetto di easy to wear watch, sono il must have del 2019. Materiale che conferisce comfort, praticità e leggerezza, il silicone è perfetto per gli uomini che indossano l’orologio in ogni momento della giornata, anche durante le attività sportive. Minimalistici e monocromi, gli articoli della linea Hip Street ad esempio, sono perfetti per vestire il polso maschile.

Ideali in ogni occasione, gli orologi da ragazzo Hip Hop sono inoltre, versatili e camaleontici, grazie al cinturino intercambiabile, così da sfoggiarne uno diverso in base all’occasione e all’umore. Come quelli della gamma X Man, con fascia con le groove più piatte e con un passo più largo che si sposa a meraviglia con le linee geometriche e slim. I bracciali in silicone sono realizzati, per questa collezione, a tinta unita, nelle nuance più glam, oppure nella fantasia camouflage, di gran tendenza.

Gli orologi di tendenza: mix di materiali e stili

L’acciaio è sinonimo di forza e virilità, da sempre materiale per eccellenza per gli orologi maschili, conferisce un carattere deciso e distinto all’uomo che lo indossa. Ma per i più fashion addicts, nel 2019 il metallo si abbina al silicone, per una variante degli orologi da ragazzo più cool e all’avanguardia. Così, i modelli Hip Hop con cinturino in silicone, si arricchiscono di una lunetta in acciaio. Forza ed eleganza incontrano lo stile e il comfort nella gamma Metal. I prodotti, innovativi e dalle linee maschili, sono disponibili con movimento cronografo o solo tempo o ancora con movimento solare nella linea Metal Solar. La collezione Chrono 39 mm poi, si fa ancora più attuale e al passo coi tempi e diventa unisex. Al di là di qualsiasi etichetta, il cronografo Hip Hop, con bracciale colorato in silicone e quadrante in acciaio, si adatta tanto ai polsi maschili, quanto a quelli femminili.

Gli orologi di tendenza: leggerezza e glamour

Uno dei diktat negli ultimi anni nell’industria del fashion, che si afferma anche nel 2019, è l’innovazione e la ricerca di nuovi materiali. L’alluminio è il metallo utilizzato da Hip Hop per la sua nuova collezione Alluminium. Leggerissimo, riciclabile all’infinito, resistente e durevole nel tempo, l’alluminio è in definitiva il materiale del futuro per gli orologi da polso. E i modelli della gamma di orologi da ragazzo Hip Hop si presentano in colorazioni super fashion. Inoltre, nel rispetto dell’anima del brand, hanno tutti il cinturino intercambiabile, da adattare al mood del momento. Ma c’è di più, la linea Alluminium Chrono, unisce l’essenza light e il glam dell’alluminio, alla performance del movimento cronografo, per un Hip Hop dallo spirito attuale e urban.