Diciamoci la verità, nessuno può fare a meno di indossare gli occhiali da sole. Ma ci siamo chiesti quando questa moda è iniziata? Dobbiamo tutto ciò alle celebrità di Hollywood che negli anni ’20, hanno fatto di questo accessorio molto più che un semplice oggetto per proteggersi dal sole. Ed ecco che gli occhiali diventano super costosi.

Chopard De Rigo

La società svizzera di lusso Chopard è la fiera creatrice degli occhiali da sole più costosi al mondo. In collaborazione con De Rigo Vision ha creato gli occhiali che troviamo al primo posto. Questi capolavori sono realizzati con 60 grammi di oro 24 carati e decorati con 51 diamanti, dal valore di 339,000 euro.

DG2027B

Non esiste una lista di lusso che non includa l’intramontabile marchio Dolce & Gabbana. Gli occhiali da sole DG2027B si possono acquistare per oltre 300,000 euro, cosa che ha fatto guadagnare alla casa di moda italiana il primo posto su liste di questo genere per molti anni.

Shiels Jewellers Emerald

Gli occhiali da sole Shiels Jewellers, hanno struttura in oro puro con diamanti. La parte più esclusiva sono le lenti in smeraldo: ci sono voluti cinque anni per acquisirle, modellarle e tagliarle. I proprietari della società australiana, Albert e Nyra Bensimon, si sono assicurati di creare qualcosa di davvero speciale, dal valore di 166.000 euro.

Cartier Paris oro 18k Sunglasses

Cartier è conosciuto per la produzione di articoli di moda in oro e gli occhiali da sole non fanno eccezione. Questa creazione di Cartier Paris è formata da una montatura di oro 18k. 7,5 carati di diamanti poi contornano il telaio, aggiungendo più valore a questo paio di occhiali da sole molto costoso, 25,000 euro.

Bulgari Flora Sunglasses

Il telaio dell’occhiale da sole Bulgari Flora Sunglasses è modellato in oro bianco 18k carati e nel telaio ci sono diamanti e zaffiri blu. Completa l’estetica degli occhiali da sole una serie di piccole acquamarine, dal valore di 59,000 euro.