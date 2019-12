Il 2019 sta per concludersi e nel mondo della moda sono avvenuti numerosi cambiamenti. Dalla morte dell’iconico stilista di Chanel, Karl Lagerfeld, alla riedizione del Jungle dress indossato dalla pop star Jennifer Lopez ai Grammy Awards 2000. Quindi, possiamo affermare che il fashion system ci ha emozionato sia in positivo che in negativo.

Per non dimenticare

“Sono una persona alla moda, e la moda non riguarda solo gli abiti, ma ogni genere di cambiamento”. Karl Lagerfeld

Aveva 85 anni Karl Lagerfeld, stilista tedesco tra i più importanti e apprezzati di sempre, direttore creativo di Chanel da 35 anni. Lagerfeld era considerato da molti la più influente personalità del settore negli ultimi decenni, ma aveva una popolarità trasversale e per certi versi leggendaria. Lagerfeld iniziò a lavorare nella moda come assistente dello stilista Pierre Balmain, nel 1965 cominciò la sua collaborazione con Fendi, e raggiunse la vera popolarità a partire dagli anni ‘80, quando assunse la direzione artistica di Chanel. Lagerfeld contribuì in modo determinante alla ripresa della casa di moda francese, che arrivava in quel periodo da anni difficili in cui aveva stava fallendo, soprattutto dopo la morte della fondatrice Gabrielle Chanel nel 1971. Il Kaiser della moda rinnovò di frequente gli elementi distintivi del marchio, dai tessuti bouclé ai giacchini senza revers, dalle borse con le catene a tracolla ai fili di perle alle camelie, e scattò personalmente molte delle foto dei cataloghi.

Ecologia e moda

“La moda riflette sempre i tempi in cui vive, anche se, quando i tempi sono banali, preferiamo dimenticarlo.” Gabrielle Chanel

Il 23 agosto alla vigilia del G7 di Biarritz in Francia, 32 aziende internazionali (147 brand) sottoscrivono il «Fashion Pact» proposto da François-Henri Pinault, numero uno di Kering. Tra queste ci sono anche le italiane Armani, Ferragamo, Moncler, Prada, Zegna. Le griffe si impegnano a raggiungere insieme obiettivi concreti nell’ambito di clima, biodiversità e oceani.

Jungle Dress

Il vestito verde Versace di Jennifer Lopez, anche conosciuto come Jungle Dress, è stato indossato dalla cantante in occasione dei Grammy Award il 23 febbraio 2000, e rappresenta uno degli abiti più ricordati dai mezzi di comunicazione di massa nella storia del tappeto rosso, oltre ad aver contribuito a lanciare la carriera di Donatella Versace, questo capo è ricordato per aver fatto nascere Google Images. Quest’anno sfila alla Milano Fashion Week indossato dalla cantante stessa, che colpo di scena nel mondo del fashion system!

Victoria Beckham fallisce

A rivelare la notizia è stato il quotidiano britannico The Sun, che ha raccontato tra le proprie pagine quello che in pochi si sarebbero aspettati. Il marchio di Victoria Beckham, è in grave perdita. Stando a quanto riportato, sembra che l’azienda abbia perso, negli ultimi 11 anni, ben 42 milioni di sterline. Cifre da capogiro che avrebbero costretto la moglie di David Beckham ad attuare la più sgradita delle soluzioni: quella di licenziare parte del suo staff, in modo tale da ridurre le spese dell’azienda.

Woman black power

Zozibini Tunzi è stata nominata Miss Universo 2019, è già entrata nella storia dei concorsi di bellezza. E non solo perché la 26enne, modella e laureanda in Pubbliche relazioni a Cape Town, è la prima sudafricana nera ad aver vinto la competizione. Si susseguono, Miss USA è Cheslie Kryst, classe 1991, Miss Teen USA è la diciannovenne Kaliegh Garris, mentre Miss America è Nia Franklin, 29 anni, che di professione fa la musicista. A loro si è aggiunge anche la neo eletta Miss Mondo, la jamaicana Toni-Ann.

Chiara Ferragni Uposted

La fashion blogger più famosa del mondo, Chiara Ferragni, sbanca nel mondo della moda con il suo docu-film, Unposted, che fa ufficialmente record di incassi al box office italiano dopo i suoi annunciati 3 giorni nelle sale del nostro Paese.