Da Jennifer Lopez a Chiara Ferragni, le celebrità non si risparmiano soprattutto durante il periodo natalizio. Sul web postano numerose foto che li ritraggono mentre decorano con le loro famiglie, lussuosi e giganteschi alberi di Natale.

Jennifer

Natale si avvicina ed è arrivato il momento di addobbare casa. Anche le celebrità sono alle prese in questi giorni con le decorazioni di casa in vista delle feste e non perdono occasione di documentarlo sui social. È il caso della pop star Jennifer Lopez, che sta vivendo un momento molto felice della sua vita con il futuro marito Alex Rodriguez, e che ha voluto condividere un pezzo di vita familiare con tutti i suoi follower, attraverso una storia Instagram mentre decora l’albero con la sua dolce metà.

Chiara

Natale è arrivato anche in casa Ferragnez. Non sono mancate le foto sui social del rapper Fedez e dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, il piccolo Leone, un anno e mezzo e il cane Mati, in posa tra renne, regali e orsi di peluche, davanti ad un gigantesco albero di Natale dai colori scintillanti.

Kylie Jenner

Come non fare riferimento a Kylie Jenner, quando si parla di Natale? La piccola miliardaria, ogni anno, realizza un albero enorme super lusso, che pone al centro della sua villa. L’anno scorso aveva stupito il web con uno altissimo di colore dorato nell’immenso salotto. Insomma, è chiaro che il clan Kardashian- Jenner non bada a spese quando si parla di alberi di Natale. Aspettiamo con ansia quello di quest’anno che la piccola Kylie non ha ancora mostrato sui social.