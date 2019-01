I Nineties sono tornati di moda e con essi tutto il meglio e il peggio di quegli anni. Dalle grosse sneakers con calzino bianco bene in vista ai jeans firmati Levis ma non è finita qui. Anche gli accessori diventano protagonisti indiscussi del look anni ’90, griffe come Chanel, Gucci e Versace, hanno creato per le loro collezioni primavera/estate 2019 una serie di accessori per capelli che hanno fatto impazzire le star. Fashion blogger dal calibro di Chiara Ferragni e Negin Mirsalehi hanno già postato su Instagram un total look nineties con tanto di fermagli sui capelli. Non solo, accanto ai fermagli abbiamo: fasce coloratissime, fiocchi e mollette bene in vista. Ma attenzione a non esagerare, un outfit pieno di accessori potrebbe risultare pacchiano e come diceva Coco Chanel “Prima di uscire, guardati allo specchio e levati qualcosa”.

Gli accessori dal sapore anni ’90 per il 2019

Non possiamo dimenticare quelle mollette per capelli che indossava Naomi Campell o le fasce fantasia di Sarah Jessica Paker, ma grazie al ritorno della moda anni ’90, possiamo indossarle nuovamente. Scavate nel vostro guardaroba e cacciate tutti gli accessori che avete. Per la nuova stagione 2019 vedremo: mollettine bijoux, il “back to basic” con mollette rigide dai toni tartaruga o le forcine che spopolano su tutte le tipologie di capelli medi, corti e lunghi. Combinate in sequenza o tirando su la nostra folta chioma, il motto è più ci sono meglio è, ma per non eccedere cadendo inevitabilmente nel volgare, optate per dei colori neutri. Per chi ha un look più deciso, invece, può concedersi una sola clip glitterata ma che sia rigorosamente colorata ed eccentrica. Altro punto fondamentale, per essere al passo con le tendenze 2019 sono le maxi fasce per capelli in pelle nera o dalla fantasia fiorata da abbinare ad uno chignon basso o una semplice coda. Insomma il fashion system è invaso dagli accessori, che non possono assolutamente mancare quest’anno e si sa, l’accessorio è quello che rende il look unico.

È così retrò il 2019

I Cappotti extralong, tailleur pantalone, le tute neon, sono tutti capi retrò rivisitati che non possiamo fare a meno di indossare nel 2019. Quella serie di accessori anch’essi retrò, un po’ alla Matrix o quelli che sembrano essere usciti dall’armadio della nonna o dal nostro vecchio cassetto dei ricordi. Gli occhiali da sole a mascherina, le fasce fiorate per capelli e i cerchioni dorati alle orecchie, la moda passa ma ritorna, quindi impariamo a non buttare via niente.