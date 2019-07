Al festival di Glastonbury non piove, ci sono quasi 30 gradi e gli stivali di gomma sono ancora asciutti. L’edizione 2019 ha qualcosa di speciale, a salire sul palco di Park Stage, quest’anno, Bradley Cooper e Lady Gaga e l’iconica Miley Cyrus. La moda dell’estate è libera di esprimersi sui campi della fattoria di Worthy Farm con outfit da festival che se la battono con quelli del Coachella.

Mai più senza…

Cappello e occhiali da sole

Sotto il sole del Glastonbury festival, impossibile non indossare: Il cappello e gli occhiali da sole, per uno stile steampunk.

Stampe animalier

Altro elemento fondamentale è la stampa animalier. Il leopardato invade long dress, ma anche pantaloni maschili, per un look super alternativo.

Pantaloni attillati

Dimenticate i tubi di scarico di Love Island, la tendenza dei pantaloni attillati è stata portata al livello successivo a Glastonbury quest’anno: gli uomini in leggings, in particolare quelli stampati, sono stati una vista frequente. Per non parlare di quello in vinile indossato da Miley Cyrus.

Sneakers più calze

Un calzino sportivo bianco e una sneakers, sono una mossa audace nel terreno fangoso di Glastonbury, ma non con 30 gradi. Per un look anni ’90 al passo con le tendenze moda 2019.

Fluo a Worthy Farm

Al posto delle tute da ginnastica, moda sportswear in chiave fluo. I colori evidenziatore da ravers anni ‘90 sono un’altra grande sorpresa tra i look alla moda da sfruttare ai festival. Biker shorts, reggiseni sportivi e vestiti a rete e bikini a tinta unita sono i pezzi must have con cui comporre outfit luminosi. Dai colori fluo ai costumi da bagno con effetti speciali è un attimo. A Glastonbury c’è spazio pure per la moda mare 2019. Belli con le sneakers e i sandali, pronti all’uso se vuoi lanciarti in piscina o sotto le docce.