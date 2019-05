“Per un makeup più naturale da giorno o per un look serale più intenso vesti lo sguardo a modo tuo, in ogni momento.” Così scrive Givenchy sul proprio sito beauty. La stagione estiva è dietro le porte e così anche le nuove collezioni beauty per l’estate 2019: a tal proposito, oggi vi mostriamo in anteprima la nuova proposta che porta la firma di Givenchy.

Si tratta della collezione Disturbia che ci propone i nuovi mascara ed eyeliner per prenderci cura del nostro make up occhi

Iniziamo parlando del mascara che si propone come prodotto volumizzante con scovolino ultra preciso che consente di arrivare a tutta l’attaccatura delle ciglia. La sua formula infusa con vitamina E aiuta a fortificarle ed i colori a disposizione di questo nuovo mascara sono 01 Black Disturbia e 02 Red Disturbia. Per quanto riguarda l’eyeliner, invece, troviamo una sola novità: 01 Black Disturbia, un mascara nero che è ricco nel suo colore,si presenta iper pigmentato e soprattutto promette addirittura sino a 24 ore di tenuta. Grazie al suo pennino sottile ma non troppo potrete applicare con estrema precisione il colore.

Come usarlo:

Applicare Volume Disturbia dalla base alla punta delle ciglia per apportare loro volume istantaneo.

Ottieni un risultato intenso e un volume eccessivo ripetendo questo movimento per aggiungere consistenza e aprire gli occhi.

Tocca le ciglia inferiori per dare loro un aspetto più denso e creare il tuo aspetto Disturbia.

Il Disturbia Liner con la sua tonalità nera ultra-lucida darà il tocco finale.

I packaging sono impreziositi dalla scelta di realizzarli con il tipico aspetto di Givenchy, contraddistinto da piccoli spuntoni, nei colori rosso e nero. Tutta la collezione sarà disponibile da Giugno!

