Il couturier francese Hubert de Givenchy, che è morto all’età di 91 anni, sarà ricordato per molte cose, ma niente sarà più iconico di quel vestitino nero che ha disegnato per la sua musa, l’attrice Audrey Hepburn, per il film cult del 1961 Colazione da Tiffany. Il vestito a tubino nero creato da Givenchy per le scene di apertura di Breakfast at Tiffany’s era forse il più famoso “little black dress” di tutti i tempi.

«I suoi sono gli unici vestiti in cui sono me stessa. È molto più di un couturier, è un creatore di personalità», ha affermato la Hepburn rilasciando un’intervista. Hubert de Givenchy, designer del “little black dress” e stilista di Audrey Hepburn, viene a mancare all’età di 91 anni, lasciando dietro di sé un patrimonio tra i più illustri della moda a livello mondiale.

L’attrice ha anche indossato le sue meravigliose creazioni in altri film che hanno inevitabilmente segnato un’epoca, oltre che la carriera della Hepburn, film tra cui Sabrina, in cui recitava accanto a Humphrey Bogart e William Holden e indossava un abito da ballo in avorio Givenchy con fiori neri ricamati. Nel 1954 ha indossato un abito Givenchy agli Oscar, dove lei stessa ha vinto l’Oscar per la migliore attrice protagonista, nel suo ruolo di principessa, in Vacanze Romane.

«Ha rivoluzionato la moda internazionale con gli sguardi di stile senza tempo che ha creato per Audrey Hepburn, la sua grande amica e musa ispiratrice per oltre 40 anni», ha detto la casa di moda Givenchy. «Il suo lavoro rimane rilevante oggi come lo era allora.»

