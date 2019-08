Giusy Versace e Brad Pitt: le stelle più brillanti alla 76ª Mostra del Cinema di Venezia

Sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia arriva, bellissima, Giusy Versace, più luminosa che mai. A tenerle (buona, buonissima) compagnia, in quanto a fascino, arriva anche (l’inaspettato) Brad Pitt. Inconsapevoli e beatamente ignari di essere (almeno finora) Re e Reginetta della 76ª Mostra del Cinema di Venezia. Eletti da chi? Ma da me chiaramente, chi altri sennò?!

Giusy Versace: luccica tutta

Abito scuro decorato come il disegno che è stato fatto sulle protesi, tacco alto, viso radioso, Giusy è incantevole. La vincitrice di Ballando con le Stelle è insieme a Jo Squillo e Francesca Carollo per presentare “Donne in prigione si raccontano”, un docu-film che porta la narrazione dentro le carceri femminili e dà alle detenute la possibilità di raccontarsi. L’atleta paralimpica ha anche presentato il suo libro, “WonderGiusy”: un messaggio positivo per tutti, un invito a inseguire i propri sogni nonostante le difficoltà. Lei, nonostante la disabilità (ha perso parte degli arti inferiori in un incidente stradale nel 2005), ce l’ha fatta a raggiungere i suoi obiettivi.

Brad Pitt: a volte ritornano!

Dopo la burrascosa separazione da Angelina Jolie, durante la quale è stato accusato anche di abusi e violenze domestiche, in pochi scommettevano su una ricomparsa del divo. E invece, eccolo qui e pure in grande sfoggio. Al Festival di Venezia per la presentazione del film Ad Astra, Brad Pitt è stato il protagonista della seconda serata. Volto stupendo, inalterato nonostante i 55 anni, capelli lunghi che ci riportano alla chioma di Thelma & Louise ma soprattutto una gioia contagiosa. Disponibile e sorridente, Brad si è soffermato a lungo con i fan, tra autografi e selfie. La star è anche impeccabile nel tuxedo nero su misura di Brioni, abbinato a una camicia bianca in cotone e bow-tie in seta. Un look diverso dagli altri, decisamente rilassati, scelti in questi giorni a Venezia 76. Prima la camicia chiara e il maxi borsone per l’arrivo in Laguna poi la tshirt trasparente che mostra il corpo scolpito e muscoloso, indossata durante la conferenza stampa. Nei suoi outfit casual non mancano mai la coppola e i tanti gioielli, dalle collane con le perline ai bracciali con i teschi. Elegantissimo o finto trasandato, Brad Pitt piace sempre e comunque. Intervistato al Lido lui giura di non apprezzare l’appellativo di sex symbol ma qui le chiavi ci sono davvero tutte. Bentornato Brad!