Giulio Berruti, innamorato più che mai! Forse, è la prima volta che vediamo il bellissimo attore (volto noto della televisione italiana), nonché protagonista dell’omonima e famosa serie tv “La figlia di Elisa: ritorno a Rivombrosa”, così romanticamente coinvolto. La fortunatissima donna in questione, di cui Giulio Berruti ha confessato tutto il suo amore, è proprio lei: Maria Elena Boschi. Ex ministra durante il governo Renzi.

L’attore rompe il silenzio durante il programma Rai «C’è tempo per…»

L’attore romano, non vuole più nascondersi ed esce allo scoperto ( visto anche i recenti scatti che hanno ripreso i due mentre si baciano). Ha confessato al pubblico: “Sono innamorato”. Questa affermazione, molto romantica, è stata pronunciata durante il programma Rai “C’è tempo per…”, dedicata, ovviamente; alla sua Maria Elena Boschi.

Giulio Berruti è fidanzato ufficialmente con l’esponente di Italia Viva

Lui, 35 anni, e Maria Elena Boschi, 39 anni sono (oramai) fidanzati ufficialmente. Dopo le immagini circolate nelle scorse settimane, pubblicate dal settimanale «Chi» (con tanto di bacio), l’attore non nasconde più quello che prova per l’ex ministra ed attuale esponente di Italia Viva.

Giulio Berruti si confessa nel programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini

Bellissimo, affascinante ma tremendamente riservato. Giulio Berruti, intervistato da Anna Falchi, dichiara: «Lo ridico per l’ennesima volta, sono una persona molto riservata, penso che la propria vita privata vada preservata e custodita gelosamente…..evito di parlare di cose che non riguardano precisamente me». Poi arriva la fatidica domanda del conduttore: «Sei innamorato?». E Giulio risponde senza pensarci due volte: «Sì, siamo una bellissima coppia».

La coppia dell’estate 2020: Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, sono senza ombra di dubbio, una delle coppie più “gettonate” per la calda estate 2020. Lui stesso, sempre all’interno del programma “C’è tempo per…” prosegue ringraziando tutti coloro che tifano per lui e Maria Elena, che però non viene mai citata in prima persona. «Avremo modo poi di parlarne ma è un qualcosa che lascio fare ad altri perché non lo so fare, sono molto molto riservato da questo punto di vista e preferisco rimanere così, è inutile negarlo visto che ci sono anche delle foto, ma non dico nulla di più».