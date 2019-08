Giulia De Lellis e Andrea Iannone: una storia d’amore da favola

L’amore che lega Andrea Iannone e Giulia De Lellis è davvero forte e meraviglioso. I due stanno vivendo una vera e propria favola che sta facendo sognare tutti i loro affezionatissimi follower. La loro è una storia a dir poco magica dato che Andrea e Giulia, pur essendo legati da poco tempo, sembrano conoscersi da una vita. E ciò lo si nota dalle piccole cose. Dai loro video che postano sui social dove mostrano quella che è la loro quotidianità fatta di momenti di assoluta dolcezza e tante, anzi tantissime, risate.

Il pilota di Moto Gp e la nota esperta di tendenze formano dunque una coppia vincente, che piace proprio a tutti. Tante ragazze, infatti, esprimono spesso il desiderio di poter vivere una storia come quella loro, intensa e dal sapore prezioso. Spesso e volentieri, Andrea e Giulia danno dimostrazione dell’amore che provano l’uno per l’altra anche via social. Sono tante le dediche che i due si scambiano e proprio ieri Andrea ha donato ai social delle parole per la sua metà davvero dolci. E Giulia, dal canto suo, gli ha risposto facendo uno speciale augurio a chi la segue.

La dedica di Andrea Iannone e la risposta di Giulia De Lellis

Il pilota di Moto GP che sul suo profilo è solito postare foto di quello che è il suo lavoro fatto di strade, corse e motoveicoli, ieri ha pubblicato una bellissima immagine di Giulia De Lellis. La foto è in bianco e nero e ritrae la bella modella romana, concentrandosi sul suo profilo e specialmente su uno dei suoi occhi. La De Lellis è probabilmente appoggiata su di un cuscino e la foto gli sarà stata scattata quando si era appena svegliata. Andrea Iannone sulla foto ha scritto queste parole: «Nei tuoi occhi c’è tutto quello che ho sempre immaginato, sempre desiderato e soprattutto quello che ho sempre amato…@giuliadelellis103». Giulia, felicissima, ha ripostato l’immagine nel suo profilo ed ha augurato alle sue fan: «Vi auguro di trovare questo, prima o poi…».