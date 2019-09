Giulia De Lellis e Andrea Iannone bellissimi alla 76ª Mostra del Cinema di Venezia

Andrea Iannone e Giulia de Lellis sono sbarcati ieri pomeriggio al Lido, sotto una pioggia di flash e circondati da tantissimi fan e curiosi, con un calendario fitto di eventi e premiere. Ma il grande giorno è stato ieri, quando hanno sfilato sulla passerella più ambita del cinema internazionale, quella di Venezia ’76. Per il pilota ufficiale Aprilia MotoGP, Andrea Iannone, quello di The Laundromat è stato il primo red carpet Veneziano.

I look di Giulia e Andrea

Andrea per l’occasione, è apparso più elegante che mai in uno smoking Ermenegildo Zegna, capace di mettere in risalto il suo fisico sportivo ma con stile e ricercatezza. A completare il look: gemelli, sempre firmati Ermenegildo Zegna, e scarpe Jimmy Choo. L’influencer e personaggio televisivo Giulia De Lellis (4,1 Milioni di followers su Instagram) ha sfilato sul red carpet del film The Laundromat durante la ’76 edizione del Festival del Cinema di Venezia con un abito BLUMARINE creato ad hoc per Giulia, dall’ufficio stile della maison, per l’occasione. L’abito è caratterizzato da un corpetto strutturato a bustier in tulle con gioco di trasparenze e gocce di cristalli Swarovski applicati a mano, e gonna lunga color cipria in chiffon di seta con profondo spacco laterale. Il maxi fiocco giallo in raso di seta con 1650 cristalli Swarovski degradé ricamati a mano, rende il look ancora più speciale. A completare il look scarpe custom V-Celebrity di Casadei color nude. Per quanto riguarda invece il suo beauty look, in linea con le tendenze del momento Giulia ha scelto uno smokey leggero con effetto bagnato sui toni del Borgogna. Rossetto nude con una punta di rosa confetto firmato Nars.

Una storia d’amore magica

Il pilota di Moto Gp e la nota esperta di tendenze formano dunque una coppia vincente, che piace proprio a tutti. I due stanno vivendo una vera e propria favola che sta facendo sognare tutti i loro affezionatissimi follower. La loro è una storia a dir poco magica dato che Andrea e Giulia, pur essendo legati da poco tempo, sembrano conoscersi da una vita. E ciò lo si nota dalle piccole cose. Dai loro video che postano sui social dove mostrano quella che è la loro quotidianità fatta di momenti di assoluta dolcezza e tante, anzi tantissime, risate.