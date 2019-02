L’ex gieffina Giulia De Lellis ha scelto di provocare i followers giocando con il ‘vedo non vedo’. E’ di poche ore fa, infatti, una foto che la ritrae ammiccante seduta in un elegante bar, sul tavolino c’è un frullato e lei indossa dei pantaloni neri strappati e una maglia bianca … trasparente! Sotto non porta il reggiseno e un capezzolo è palesemente evidente. Impossibile, dunque, che l’occhio attento dei suoi seguaci non si accorgesse in un batter d’occhio del particolare erotico.

Scelta oculata per ammiccare oppure è solo un caso che la De Lellis non indossi il reggiseno sotto una maglia bianca? Sta di fatto che quel dettaglio (vedi l’ultima foto di questo articolo) ha mandato in tilt i followers, che si sono scatenati: c’è chi si è lasciato andare a dei commenti spinti, chi le ha fatto complimenti, chi invece (soprattutto le donne) l’hanno giudicata davvero poco elegante … addirittura volgare. Lo scatto, nel frattempo, ha superato i 346mila like! Esilarante la puntualizzazione di un’utente sotto la foto birichina: “C’hai dei capezzoli che gli hamburger di chianina da 300gr sono più piccoli!”. A seguire: “Ormai c’è la moda del capezzolino di fuori sotto la maglia bianca”, “Ma senti, siamo nel 2019, se ne vedono di tutti i colori e tu ti scandalizzi se una ragazza sta con una maglietta trasparente??”, e poi ancora: “Bellissima,simpatica ,intelligente ,e alla fine purché se ne parli…..però de gustibus non est dispuntandum , per me era elegantissimo l’outfit, ma con il reggiseno, senza su questo abbigliamento sinceramente perde”.

E per rimanere in tema di provocazioni come non citare lo scatto della De Lellis di qualche giorno fa: in piscina davanti a un panorama di montagna, con indosso un costume intero super sgambato, è ritratta di spalle. Il lato b, completamente scoperto, è in bella mostra e i click di chi la segue sui social sono impazziti, superando quota 343 mila. E’ proprio la influencer a produrre la linea di costumi di cui è anche testimonial; insomma, un vero successo! “Sei bellissima. Meravigliosa. Non hai il permesso per mettere queste foto così belle. Bella è dire poco. Ci fai perdere la testa. Sei da urlo Giulia”, è l’urlo social corale dei followers. Giulia De Lellis ad ogni foto postata si conferma una vera regina di Instagram!