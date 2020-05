Giulia De Lellis è ritornata a lavoro, ieri per la prima volta, dopo mesi di stop, la nota influencer si è recata presso il set della nuova campagna pubblicitaria di Tezenis. Un rooftop spettacolare, con al centro una grande piscina e tutt’intorno l’allestimento del set fotografico pronto ad accogliere la bella Giulietta. Adesso vi spiegheremo cosa c’entrano la De Lellis, un hair stylist e il detersivo per i piatti.

Durante gli shooting accadono tante stranezze, che per gli habitué dell’ambiente in realtà sono trick più che normali, come lo scotch sui capezzoli per non lasciarli trasparire dagli abiti o i capelli estremamente oliati per ottenere un effetto bagnato ad opera d’arte. Trovandosi i capelli estremamente impiastricciati di olio Giulia De Lellis deve essere stata colta d’improvviso da un notevole momento di epifania. L’influencer ha infatti deciso di rimediare all’oleosità della sua cute facendosi uno shampoo sgrassante usando un detersivo per i piatti. Una volta sortole il dubbio che il suo gesto potesse non essere efficace si è immediatamente connessa a Instagram per chiedere aiuto ai parrucchieri che la seguono. “Solitamente uso il limone, ma si può fare in questi casi?”

“Chiedo aiuto ai parrucchieri, visto che mi hanno messo litri di olio nei capelli stamattina, ho pensato di lavarli con questo per sgrassare la cute. Poi dopo ho fatto altri due shampoo e devo dire che il risultato è pazzesco, sono bellissimi. Però mi chiedevo, ho sbagliato o si può fare in situazioni come queste?”

Noi tutti ci chiediamo dove sia Andrea Damante mentre la sua amata fidanzata Giulia combina queste cose. Già perché i due da poco sono convinti a Milano e pare propio che la loro relazione proceda a gonfie vele. La storia dell’’influencer romana Giulia De Lellis con il dj veneto Andrea Damante era giunta al capolinea ormai un anno e mezzo fa, pare proprio a causa dei ripetuti tradimenti di lui. Misfatti che Giulia ha narrato nel suo libro “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio anche senza”. Libro che ha venduto un numero esorbitante di copie. Fino a poche settimane fa alla De Lellis sembrava non mancare niente, con accanto il suo nuovo amore, Andrea Iannone. Ma la loro storia si è chiusa improvvisamente, subendo la battuta d’arresto a febbraio… e lei ora è tornata tra le braccia dell’ex, del suo grande amore, Andrea Damante.