Come già successo per la moda uomo, Giorgio Armani porta gli ospiti a casa, in via Borgonuovo 11, a palazzo Orsini, dove il marchio stesso ha sede. Non più sotto i portici, ma nel cortile, foderato di piante di bambù. La nuova collezione Primavera/Estate 2020 sorprende tutti grazie ad una serie di abiti che sembrano fatti di acqua e riflessi di luce.

Natura

“Secondo il mito la ninfa Eco divenne solo voce: immateriale”

Ancora una volta il Re indiscusso delle passerelle milanesi è Giorgio Armani, che per la collezione Primavera/Estate 2020 si è concentrato sulla Terra con tutti i suoi elementi naturali. La palette di colori gioca sui toni del marrone e grigio terragni fino ad arrivare ai grigi più pallidi su giacche dalle spalle rotonde e vita stretta che pian piano si mixano al blu elettrico. Mentre i tailleur pantaloni, super femminili, lasciano il posto agli abiti da ninfa. Filo conduttore di tutta la sfilata è come sempre l’eleganza e la leggerezza. Capi lineari abbinati a tacchi bassi. Sulla passerella, tra i molti accessori che completano ogni look, spicca la Prima, borsa d’archivio appena rilanciata, attuale ora come nel 1995 al suo esordio.

La Prima

“Quattro modelli, la piccola tracolla, la borsa per il lavoro, la borsa neo borghese, la clutch per le occasioni importanti, da portare in ogni momento della giornata” Giorgio Armani

La riedizione di una storia, dal 1995 a oggi, da quel giorno in cui Giorgio Armani disegnó la Prima, la borsa del mito dell’emancipazione femminile senza tempo. Ed ecco che per la collezione Primavera/Estate 2020, re Giorgio la ripropone in grande stile. il suo obiettivo era quello di realizzare un accessorio in cui fosse espressa una ricerca di equilibrio tra lo stile maschile e quello femminile che è il segreto del successo della sua linea di abbigliamento.