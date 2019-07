Giorgio Armani compie 85 anni: buon compleanno King!

Uno dei più importanti esponenti della moda internazionale, icona dello stile italiano, compie oggi 85 anni, Giorgio Armani. Inizia la sua carriera come buyer per La Rinascente e come assistente fotografo, subito dopo il liceo, da qui la scalata nel mondo della moda, passa dal ruolo di stilista per Nino Cerruti fino ad arrivare al lancio del suo brand, Giorgio Armani spa, nel 1975. Da allora la sua carriera è stata inarrestabile, lancia una linea pret-à-porter sia per uomo che per donna dalla silhouette rivoluzionaria.

Lo Stile Giorgio Armani

I suoi abiti dalle linee minimal e sinuose donano una naturale eleganza, perfetti per una donna a cui piace distinguersi e ed essere sempre perfetta in ogni situazione. Questo grande stilista dagli anni ’80 ad oggi non si fa ricordare solo per le sue linee stilistiche ma per aver creato un vero e proprio stile di vita: lo stile Giorgio Armani. Il suo capo per eccellenza è la giacca: fu lui infatti il primo a rivisitare sulla donna questo capo tipico del guardaroba maschile, creandone uno nuovo che le donasse la propria emancipata femminilità.

Gli abiti di Armani riportano indietro negli anni, al tempo delle dive come Marlene Dietrich e Greta Garbo. Dive altere, misteriose, distaccate e irraggiungibili, dal tocco maschile e androgino come Marlene, ma sempre eleganti e sensuali; perfette nei loro maestosi abiti. Nel 1980 Richard Gere indossa nel celebre film American Gigolo abiti da scena disegnati da Giorgio Armani, questa scelta fa si che conquisti Hollywood e il cuore degli americani. Negli anni ’90 diventa simbolo del power dressing, amato da tutte le donne in carriera con tailleur dal taglio maschile e giacche destrutturate con spalle importanti.

Giorgio Armani ha coniato un nuovo concetto di lusso, non troppo sfarzoso, contaminato dalla filosofia nipponica da sempre molto cara allo stilista. Tra le sue innovazioni ricordiamo la nuova palette di colori abbinata a preziosi tessuti. Una fusione tra nuances neutre come il beige, cipria, marrone, grigio e il sabbia che diviene il celebre greige. Una delle grandi perle che egli ha voluto regalare all’Italia ed in particolare alla sua Milano è il museo della Silos.