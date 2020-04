In questi giorni di #restiamoacasa, andare da parrucchiere ed estetista ci risulta proprio impossibile. Questa però non dovrebbe diventare un’orrida scusa per trascurarsi e foraggiare un’impazzata crescita di peli ovunque. Capelli inclusi, sì. E così, come molti italiani, anche Filippo Magnini, si organizza come meglio può e mette la sua chioma nelle mani della, fino ad allora, fidata compagna Giorgia Palmas.

La showgirl si improvvisa dunque barbiere a domicilio. Il simpatico sketch viene trasmesso tramite una diretta su Instagram, dove sennò, che vede Giorgia in collegamento con un esperto che la segue passo passo nel suo lavoro.

«Signore e Signori ecco a voi… Giorgia mani di forbice!! Tra poco taglierò (in diretta sul profilo di Filippo Magnini ) i suoi capelli! E ci tengo a precisare ora quanto segue: 1) non è stata una mia idea 2) ho provato a fargli cambiare idea 3) non l’ho mai fatto e sono molto dubbiosa sul risultato 4) giusto perché a distanza e in diretta ci sarà Gianluca Villani a guidarmi che proverò a farlo… almeno dopo avremo le colpe in due». Così scrive Giorgia Palmas come didascalia di una foto, dando appuntamento ai follower e preannunciando disastri vari ed eventuali.

Il risultato finale by Giorgia Palmas

Filippo Magnini pare fidarsi ciecamente della sua Giorgia Palmas, e non teme il risultato. Certo, suoi occhi e le sue spalle mentre Giorgia ci dà dentro con forbici e rasoio non sono sempre rilassati. Ma alla fine il risultato sembra essere più che positivo. La Palmas è stata brava a seguire le direttive dell’hair stylist e non ha fatto alcun errore.

Magnini può così fare sfoggio sui social del suo nuovo taglio e andarne fiero. Intanto l’ex velina ci ha preso gusto, e nelle storie dà consigli ai follower su come mantenere un aspetto curato nonostante la restrizione casalinga. Alla domanda su come curi lei i propri capelli, Giorgia risponde descrivendo la sua hair-routine. «Faccio una bella maschera tutte le volte che li lavo e li alliscio con la piastra e via, mi tengo in ordine tutti i giorni comunque, sia capelli che tutto il resto». E con una serie di emoticon elenca unghie, allenamento e make up.