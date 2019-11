Giorgia Meloni lancia una hit che impazza in tutte le discoteche d’Italia

«Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana». Questa è la frase, ormai diventata una filosofia di vita, pronunciata con passione dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. La delicatissima frase è stata urlata nel discorso che ha tenuto durante la manifestazione del centro destra, a Roma in piazza San Giovanni, il 19 ottobre scorso. Data la veemenza con cui la Meloni l’ha espressa, è diventata immediatamente l’inno-sfottò del momento.

L’inizio della fine della Meloni

Pare sia partito tutto dalle storie di Instagram dell’influencer Tommaso Zorzi (Instagram–> @tommasozorzi). Volto noto del panorama televisivo italiano per la sua partecipazione alla prima edizione del programma Riccanza, il docureality di Mtv sui figli di papà appartenenti alle famiglie più ricche d’Italia. Il ragazzo 24enne, due settimane fa, durante una serata di noia sul divano di casa, ha deciso di lanciare la “Io sono Giorgia challenge”. Praticamente la “sfida” consisteva nell’urlare «Io sono Giorgia», in strada, alla finestra, al citofono, ovunque si desiderasse. Come ammette lo stesso Zorzi, il cui impressionante seguito su Instagram ammonta a 494mila follower, la situazione deve essere un po’ sfuggita di mano. Noi vi raccontiamo subito perché.

Dopo la simpatica challenge lanciata da Tommaso Zorzi, la frase della Meloni è diventata virale, tanto da trasformarsi anche nel ritornello di una canzone. “Io sono Giorgia” è diventata una vera e propria hit che sta spopolando sul web e nelle discoteche negli ultimi giorni. Con tanto di coreografia da cui imparare i passi. A ideare e realizzare la canzone è stato MEM & J, che ha preso alcuni stralci del discorso di Meloni e li ha remixati con una base di musica elettronica. Pubblicando in seguito il video sul proprio canale Youtube dove ad oggi, in brevissimo tempo, si conteggiano 1.120.910 di visualizzazioni. Ogni mattina, a Roma, come sorge il sole, Giorgia Meloni si sveglia e sa che dovrà correre più della comunità LGBT, o verrà sepolta dal suo stesso trash!

