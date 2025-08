Gioielli estate 2025, le tendenze più belle da indossare

In tema di gioielli l’estate 2025 celebra la fusione tra natura, artigianato e design iconico, con creazioni che raccontano storie attraverso forme ispirate al regno animale, al mare e al colore. Le grandi Maison propongono creazioni che esaltano la luce del sole estivo e la voglia di espressione personale. Dalle collane scultoree agli orecchini colorati, dai bracciali smaltati agli anelli con pietre preziose, le grandi maison propongono creazioni in cui tradizione artigianale e design contemporaneo si incontrano per dare vita a pezzi unici. Ecco le tendenze per i gioielli 2025 più affascinanti da sfoggiare sotto il sole.

Gioielli ispirati agli animali esotici

Uno dei trend più forti di stagione è quello dei gioielli che reinterpretano il mondo animale in chiave preziosa. La collezione Nature Sauvage di Cartier ne è l’espressione più potente: ogni creazione prende vita sotto forma di felini, uccelli tropicali o creature misteriose della giungla, raccontate con gemme rare e dettagli scolpiti. Il collier Panthère Canopée, ad esempio, incarna tutta la potenza della pantera con una composizione spettacolare in oro, zaffiri Ceylon e diamanti.

L’anello Ispida raffigura invece un martin pescatore in volo, con una tormalina verde-blu centrale circondata da zaffiri e diamanti, mentre altre creazioni della linea riprendono il motivo tigrato con striature di onice e smeraldi. La narrazione è quella della natura selvaggia, resa sofisticata da volumi audaci e da una lavorazione che unisce arte scultorea e alta gioielleria.

Gioielli nei colori del mare

Il blu, nelle sue infinite sfumature, è protagonista dell’estate e viene celebrato anche dai gioielli più raffinati. Van Cleef & Arpels ne interpreta l’essenza attraverso gli orecchini Flanelle Mystérieuse saphir, dove l’intensità dello zaffiro si unisce alla brillantezza di diamanti fancy-cut, due gemme identiche per colore e purezza. L’abbinamento tra l’azzurro profondo delle pietre e l’eleganza dei diamanti trasparenti richiama i riflessi dell’acqua e la leggerezza del cielo sul mare. Il risultato è un design sofisticato e fresco, perfetto per chi ama i dettagli preziosi ma mai scontati.

Collier stile chocker

Un ritorno deciso sulle passerelle è quello del choker, che per l’estate 2025 si rinnova con un linguaggio forte e gioielli strutturati. Bulgari per esempio firma il sontuoso Diamond Nexus Necklace, un collier dal design avvolgente che esprime l’idea di connessione tra passato e futuro.

Composto da una struttura architettonica in oro e diamanti, il gioiello riflette il patrimonio storico della Maison e, al tempo stesso, la sua spinta costante verso l’innovazione. Il choker, tornato protagonista anche nei look da red carpet, si impone come il dettaglio essenziale per valorizzare il décolleté nelle serate estive.

Bracciali bangle colorati

Vivaci, luminosi e raffinati, i bangle smaltati sono tra gli accessori più desiderabili dell’estate. Tiffany & Co rilancia una delle sue creazioni più celebri: i bracciali in smalto paillonné, introdotti nel 1962 e oggi considerati tra i modelli più iconici della maison. Realizzati con una tecnica artigianale complessa che alterna strati di smalto e foglia d’oro, questi bangle si distinguono per la profondità dei colori e l’intensità delle sfumature. L’effetto finale è brillante, compatto, ma al tempo stesso leggero: l’accessorio ideale per aggiungere un tocco artistico e sofisticato ai look da giorno.

Collane con punto luce particolari

Non il classico punto luce, ma una versione artistica e concettuale del gioiello minimale. Chanel propone una rivisitazione audace del tema con la collana Eternal N°5, parte della collezione di gioielli Chanel N°5. In questa creazione, oro bianco e diamanti si uniscono per tracciare la silhouette dell’iconico numero 5, simbolo intramontabile della Maison.

Il design gioca sul contrasto tra curve sensuali e geometrie rigorose, dando vita a un punto luce ricercato, elegante e carico di significato. Un gioiello che non solo illumina, ma racconta un’intera identità visiva.

Parure di gioielli con maxi catene

Le maxi catene tornano con forza anche nei set coordinati, che per l’estate si trasformano in vere e proprie dichiarazioni di stile. Gucci reinterpreta questo linguaggio con la linea Gucci Lido, che propone collane e bracciali oversize in metallo dorato e pietre colorate, in un mix audace tra lusso contemporaneo e richiami marini. Le proporzioni importanti, la lavorazione accurata e l’estetica ispirata al mondo nautico danno vita a parure scultoree, perfette per esaltare uno styling estivo dal carattere deciso.

Anelli con pietre colorate

L’estate è anche la stagione ideale per indossare anelli con pietre vivaci, che raccontano energia, vitalità e individualità. Fabergé porta avanti questo tema con la collezione Colours of Love, una linea che celebra la bellezza delle gemme colorate attraverso abbinamenti inaspettati e montature eleganti. Rubini, zaffiri, smeraldi e tormaline si alternano su anelli dal design armonioso, in cui ogni pietra è scelta per esaltare il suo significato simbolico e la sua intensità cromatica. Questi anelli diventano piccoli scrigni emotivi, perfetti per illuminare le mani in modo personale e raffinato.