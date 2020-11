Gioielli uomo: il bracciale con simbolo dell’ancora

Un gioiello da uomo ha solitamente delle caratteristiche ben precise, tra le quali la prima è di certo la mascolinità. La si esprime scegliendo materiali particolari, come il cuoio o la corda, ma anche approfittando di simboli che ricordano attività all’aria aperta, sport, passioni di vario genere. Per l’autunno 2020 una tendenza particolarmente interessante riguarda i bracciali con piccoli ciondoli o charm ad essi appesi, o che fanno parte del sistema di chiusura, o ancora che sono intrecciati con il materiale che costituisce il bracciale stesso. Un bracciale col simbolo di un’ancora è un ottimo esempio di cosa indossare durante questo autunno.

Scegliere un bracciale con ancora

Effettivamente non è difficile trovare in commercio dei bracciali con ancora da uomo. Si tratta infatti di un classico simbolo maschile, che evoca l’estate, la vita all’aria aperta al mare, le passeggiate sulla spiaggia. Proprio questo tipo di ricordi sono quelli che ci fanno più volentieri indossare un gioiello, soprattutto durante il malinconico autunno: ci ricordiamo delle belle giornate al mare e lo facciamo attraverso un oggetto che ce le riporta alla mente. La scelta del bracciale da uomo più adatto da indossare in ogni situazione è lasciata spesso al singolo, soprattutto per quanto riguarda i gioielli da uomo. Solitamente infatti l’uomo che indossa un braccialetto, tende a farlo spesso, quasi ogni giorno, portando sempre il medesimo oggetto. Quelli con il simbolo dell’ancora sono tra i più classici e possono avere questo pendente di varie dimensioni, come fosse un piccolo ciondolo, o come ampia parte integrante del bracciale stesso.

I materiali

Un bracciale con ancora può essere fatto di vari materiali. Quando si tratta di gioielli da uomo non occorre acquistare accessori in metallo prezioso, anzi: spesso proprio l’acciaio, la corda e la pelle la fanno da padroni, per arrivare sino all’argento. Si tratta di materiali che offrono una forte impronta maschile a questi piccoli gioielli; peraltro si ha la possibilità di indossarli come e quando si vuole, senza temere di rovinarli in modo eccessivo. Con bracciali in oro o in platino si rischierebbe di non poterli usare in varie occasioni nel corso della settimana. Un perfetto bracciale con ancora dovrebbe essere di un brand noto, rifinito al meglio e con particolari in perfetto stile marinaresco. Dei nodi, un sottile bracciale intrecciato a ricordare una cima da ormeggio, sono particolari di questo genere che rendono l’accessorio particolare e ben visibile.

Semplice ma con un particolare

Di seguito illustriamo in modo chiaro come dovrebbero essere tutti i gioielli da uomo. Si parte da una base molto semplice e pulita, prodotta con un materiale non necessariamente prezioso. A tale base, che può essere anche una semplice catenina, si aggiungono piccoli particolari di stile, come ad esempio una piccola ancora metallica, un veliero a bassorilievo su una sottile placchetta, qualche pietra dura a formare delle “perline” colorate. Gli stessi particolari possono poi essere utilizzati per un portachiavi, come ciondolo di una catenina da collo, come disegni sul cinturino dell’orologio.