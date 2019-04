Il giorno più bello della tua vita sta per arrivare, il vestito è pronto, le scarpe sono divine, la prova trucco e parrucco sono state superate egregiamente: e i gioielli? Niente panico, la scelta sembra più complessa di quello che effettivamente sarà, alcuni accorgimenti e il gioco sarà fatto. Le grandi icone di stile provenienti dal passato continuano a dispensare consigli e accortezze utili anche al giorno d’oggi. Coco Chanel diceva Less is more, Audrey Hepburn era convinta che i diamanti facessero cafona, Marilyn Monroe usciva quasi mai senza un filo di perle. Ma come applicare questi consigli per la scelta dei gioielli nuziali?

Il giorno delle nozze esiste una sola grande regola aurea: le proporzioni. Tutte sogniamo sin da bambine di vestire di bianco, di sembrare vere e proprie principesse. Tutto consentito ma mai eccedere. Ecco qualche consiglio per abbinare al meglio i gioielli per il vostro giorno e ricordate: proporzioni.

Punto luce e orecchini importanti

Proporzioni ok, ma da dove parto? Tutto dipende dal vestito. Questa è una buona notizia, l’abito è la prima cosa che si sceglie e in sua funzione verranno tutte le scelte successive. Se abbiamo scelto un abito ricamato e molto sfarzoso, magari con gonna ampia e tanto di strascico i gioielli dovranno essere minimal onde evitare di sembrare una bomboniera.

In questi casi il punto luce, che sia diamante o che sia una perla, una croce o altro sarà una scelta perfetta. Così facendo l’attenzione cadrà sulla bellezza e complessità dell’abito e il vostro collo risulterà slanciato e elegante.

Una sposa senza orecchini è alquanto rara, ma non inesistente. Sono sempre scelte personali ma nel caso ci stessimo chiedendo cosa abbinare al nostro punto luce la risposta sarà: un orecchino importante. Questa scelta andrà comunque esclusa nel caso in cui abbiate un vestito sontuoso per il quale sarà sempre più indicato abbinare punti luce anche alle orecchie, o perle.

Nel caso l‘abito sia minimal, senza troppi pizzi e merletti, senza perle o ricami argentei con gli orecchini possiamo sbizzarrirci un po’ di più. Il contrasto con il punto luce sarà un perfetto mix tra personalità e buon gusto.

Anche l’acconciatura fa la sua parte: se il giorno delle nozze avrete uno chignon o comunque i capelli raccolti potrete optare anche per orecchini di diamante e pendenti.

La scelta non è categorica, anche un’acconciatura sciolta sarà impreziosita da lunghi orecchini brillanti.

Collier vistoso e orecchino minimal

I diamanti faranno anche “cafona” ma ad alcune di noi piacciono moltissimo e il giorno delle nozze possiamo indossarli senza sentirci fuori luogo. I collier saranno una scelta perfetta se abbiamo un abito scollato, magari a cuore, così potremmo sbizzarrirci con le lunghezze più disparate.

La scelta migliore da abbinare ad un collier di diamanti così vistoso è sicuramente un orecchino più minimal. Non è sbagliato optare comunque per orecchini importanti purché l’effetto finale, con l’abito addosso, non appaia too much.

Coroncine preziose e poco altro

Una valida alternativa a collier e orecchini è quella di scegliere coroncine preziose: in questo modo non rinunciamo a sentirci regali e ci guadagneremo un tocco di originalità.

Le corone sono perfette se abbiamo scelto di indossare il velo e possono restare abbarbicate sulle nostre acconciature anche dopo la cerimonia, durante il rinfresco, una volta tolto il velo.

Floreali, diamantate o di perle e perché no, di fiori veri, daranno un tocco primaverile al vostro look che si sposerà benissimo con abiti impero o gipsy style.

I bracciali, sottili o vistosi purché proporzionati

Last but not least il bracciale. La regola migliore sarà sempre quella di rispettare un bilanciamento ottimale con gli accessori preziosi che abbiamo scelto.

Se indosso una collana importante sarebbe bene escludere il bracciale altrettanto appariscente, se invece indosso un collier punto luce un bracciale più impegnativo sarà quel tocco in più in grado di creare armonia.