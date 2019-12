Gioielli: questo inverno tornano gli anni ‘80

Anche collane, orecchini e bracciali sono in continuo movimento all’interno dell’universo moda e non c’è mai una regola statica che valga per tutte le stagioni. Per questo è importante essere sempre attenti ai nuovi trend presentati sulle passerelle.

Per questo inverno la moda parla chiaro, anche per quanto riguarda i gioielli: sono tornati gli anni ottanta. Sulle passerelle si ritrovano a sfilare i colori accessi e gli abiti larghi, anche per quando riguarda gli accessori il riferimento agli anni ‘80 è chiaro. Quindi, occhio alle passerelle per la scelta dei gioielli da indossare questo inverno.

Del resto l’importanza degli accessori per una buona riuscita di un outfit è ormai conosciuta da tutti. La scelta giusta di una collana o un paio di orecchini non solo permette di completare un look in modo originale ma possono anche stravolgerlo, il classico esempio è il tailleur che in base a gioielli abbinati può trasformarsi da sobrio outfit da giorno a un scintillante completo da sera.

Ritornano le spille

Quando si parla di accessori le spille occupano un posto di primo piano. Spesso vengono sottovalutate ma sono un dettaglio da non trascurare per un look particolare, curato e originale. Nell’inverno 2019-2020 ritornano quelle dallo stile retrò ma anche quelle super luminose e scintillanti come spille della collezione swarovski, ideali per ogni stile. Di grande tendenza, per questa stagione, sono quelle decorate con oggetti portafortuna, piume o con richiami fantasy.

Gioielli? Sì ma over-size

Rifacendoci agli anni ‘80 è normale che l’ over-size sia l’imperativo della moda per questo inverno, sia per quanto riguarda i capi d’abbigliamento che i gioielli. La moda è over-size anche quando si parla di gioielli come le catene, un accessorio che negli anni passati è stato un vero must per gli outfit maschili ma che ora sempre più spesso è declinato al femminile. Quindi per questa stagione le catene vanno scelte e vanno predilette quelle maxi, sia per quanto riguarda le collane che i bracciali, non abbiate paura di osare! Come abbinarle? Se volete optare per un look che resti soft allora scegliete di indossare un bracciale catena di media grandezza. Ma per noi il vero must per la catena questo inverno è sceglierla per impreziosire un look total black: un classico tubino nero, o un tailleur, dalle linee semplici illuminato con una super collana a catena oro, a maglie larghe, per noi è il miglior abbinamento per questo inverno.

Gioielli rigidi e colorati

Che si tratti di orecchini, collane o bracciali un altro grande trend per questo inverno sono i gioielli rigidi, esattamente come quelli che hanno fatto moda negli anni ‘80, l’abbiamo già detto questo inverno ritorna la moda del decennio più colorato e stravagante che mai. Quindi, siamo autorizzati a curiosare negli armadi di mamme e zie alla ricerca di un originale accessorio anni ‘80 che impreziosisca il nostro outfit ispirato a quegli anni con bracciali rigidi, orecchini a cerchi spessi (anche molto spessi e colorati), gli anelli grandi, anche quelli con sculture. Un solo accorgimento, è una modo così colorata e poco minimal che va dosata con attenzione.