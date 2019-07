Gioielli con cammeo: il nuovo trend del 2020

Il cammeo diventerà il dettaglio onnipresente nei look della prossima stagione. Così fanno pensare le collezioni lanciate da alcuni stilisti per il 2020. Un monile elegante, simbolo fin dalla sua nascita dello stile classico, il cammeo veniva comunemente indossato dalle donne benestanti in epoca rinascimentale.

In passato prevedeva un’attenta e precisa lavorazione artigianale, attraverso la quale il monile veniva inciso per raffigurare un volto o un luogo come ricordo o messaggio bene augurale. Storicamente questa lavorazione costituiva un’arte vera e propria.

Arte che gli stilisti di oggi – primi fra tutti Oscar de La Renta e Dior – hanno voluto riesumare, riportandola sulle passerelle e rendendo giustizia ad un accessorio straordinariamente versatile. La tradizione vuole che i soggetti rappresentati sui cammei siano ritratti femminili, figure mitologiche, o persino putti e amorini.

Non destinato soltanto ai look più eleganti, il cammeo si abbina perfettamente anche agli outfit più casual, come il duo evergreen jeans e t-shirt.

Che tu ami lo stile classico, casual o minimal, il cammeo si presta a tutti i look, impreziosendo qualsiasi gioiello, dai nastri di velluto ai collier di perle.

E non c’è da sorprendersi se questo splendido dettaglio viene tuttora indossato anche dalle Reali. La principessa Vittoria di Svezia ha scelto, per la sua cerimonia nuziale, una combo assolutamente indimenticabile: tiara, orecchini e bracciale con cammei!

Inizialmente gli artigiani impiegavano pietre preziose e diamanti su cui incidere i volti, rendendo il cammeo un bijoux di assoluto prestigio. Oggi, invece, è possibile trovarli anche in resina o plastica.

Certamente meno pregiati, ma non per questo meno eleganti.

Mercatini vintage e second-hand diventeranno quindi le nuove destinazioni dello shopping nella prossima stagione. Mai sottovalutare gli antichi portagioie della nonna.

Leggi anche Tendenze Primavera/Estate 2019: i capi e gli accessori all’uncinetto