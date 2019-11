Gigi Hadid, la supermodella 24enne statunitense, sorella e collega dell’altrettanto famosa 23enne Bella Hadid, ogni Halloween ha una reputazione da difendere. Infatti, Gigi, è nota tra le celebrità e i suoi fan per servire fantastici travestimenti alle feste in maschera, e questo 2019 non ha davvero fatto eccezione. Chi riconosce il suo travestimento speciale?!

The Mask è fashion, nessun dubbio

Gigi Hadid, supermodella 24enne statunitense, sorella e collega dell’altrettanto famosa 23enne Bella Hadid, ha lasciato tutti di stucco alla festa di Halloween – compleanno 2019 di Kendall Jenner. Sì sì, stiamo proprio parlando del party più bello e trash di Halloween che si possa reperire ad Hollywood. Un giorno prima del proprio 24° compleanno, Kendall Jenner ha lanciato un’epica festa nel nightclub Blind Dragon a West Hollywood, piena dei suoi amici e familiari più cari che sono stati addobbati con alcuni dei costumi di Halloween più esagerati in circolazione. Infatti, chi non si è smentita è stata proprio la modella Gigi Hadid, che ha adottato un costume, anzi, “una maschera” veramente particolare. Oltre che particolare possiamo aggiungere che fosse davvero unica nel suo genere.

La modella si travestita come il personaggio di Jim Carrey nel film The Mask del 1994, e l’attenzione ai dettagli è stata incredibile come ti aspetteresti. Il truccatore Patrick Ta ha dato a Gigi i contorni dettagliati necessari per replicare la famosa maschera verde del film. Gigi ha poi fatto una rivisitazione di moda sul riconoscibile vestito giallo Ha scambiato il famoso abito zoot del film con un tailleur sartoriale con un bordo in raso, proveniente dalla linea uomo di Iceberg. Tuttavia, si è assicurata di mantenere gli accessori a posto (letteralmente). Ha aggiunto una cravatta a motivi geometrici in bianco e nero abbinata alla pochette, e, naturalmente, il canonico cappello con piume. Insomma, quello di Gigi è stato un degno omaggio ad uno dei film più memorabili degli anni ’90.