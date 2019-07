Gigi Hadid, due giorni fa, ha iniziato a seguire improvvisamente Tyler Cameron (protagonista della trasmissione USA di dating The Bachelorette) su Instagram,i fan impazziscono. Dopo la rottura con lo storico fidanzato Zayn Malik, è il momento per la top model di cambiare aria e farlo in grande stile. Speriamo che questa sia la volta buona.

Chi è Tyler Cameron

Il finale di Bachelorette non è ancora andato in onda, ma sembra che alcuni dei concorrenti siano già andati avanti. Anche se non sappiamo con certezza chi vincerà il cuore di Hannah Brown alla fine di questa stagione. Instagram però è stato utile per scoprire alcuni indizi. Ecco che spunta un nuovo flirt. Sembra che Tyler Cameron e Gigi Hadid hanno iniziato a corteggiarsi. Tyler Cameron ha 26 anni, sappiamo da alcune interviste che: quando non lavora, trascorre del tempo con la sua famiglia, fa immersioni subacquee e esce con il suo cane da salvataggio, Harley. Tyler adora ballare, dice che i suoi amici sono anche un po’ imbarazzati per la sua intensità sulla pista da ballo, ma a lui non importa. E cosa più importante sembra che Gigi Hadid abbia fatto breccia nel suo cuore, d’altronde come dargli torto?

La fine con Zayn

La modella Gigi Hadid e l’ex cantante degli One Direction, Zayn Malik, si sono detti addio per l’ennesima volta. Alla base della decisione, ci sarebbe sempre lo stesso problema che li aveva già allontanati in passato: i troppi impegni lavorativi. Gigi e Zayn sarebbero troppo concentrati sulle rispettive carriere per portare avanti anche una relazione. “Zayn è il mio posto felice”, aveva scritto su Instagram la modella 23enne annunciando il ritorno di fiamma, pochi mesi fa. Peccato che sia durato poco, ma chissà che anche questa volta il destino non decida di metterci mano, anche se sembra che la top model abbia nel mirino una nuova fiamma.