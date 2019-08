Se parliamo di trend per l’Autunno/Inverno, allora non possiamo ometterne uno che sta facendo impazzire le it-girls e le celebrità: i ciclisti. I pantaloncini tecnici che si usano per allenarsi in bici o al massimo per andare in palestra, e che da qualche mese sembrano essere, la tendenza più cool del momento, con l’approvazione non solo dello streetstyle ma anche delle passerelle.

Come indossarli

La top model Gigi Hadid, con un outfit da maestra delle tendenze street style anticipa la moda dell’Autunno 2019 con un paio di pantaloni ciclisti. A spasso per le strade di New York la top model indossa l’outfit perfetto per evitare lo shock di rientrare subito in un paio di pantaloni lunghi o nei jeans dopo giorni passati in costume. E lo fa, ovviamente, assecondando una tendenza tra le più glamour che ci siano: quella dei biker shorts. Tutto è cominciato più o meno la scorsa estate, quando Kim Kardashian ha iniziato a comporre i look più improbabili abbinando ciclisti a bustier da boudoir e ciabatte con la pelliccia, da lì questo capo non è più uscito dal guardaroba delle celebrità. Da indossare con felpe e giacche, l’importante è averne più di un paio per essere al passo con le tendenze della stagione autunnale.

Mai più senza

Lo dicono anche le sfilate moda 2019, i biker shorts, ovvero i leggings ciclista, dopo una fase di riscaldamento e test con gli abbinamenti estivi, sono la novità della moda Autunno/Inverno. Le it-girls e le celebrità non possono fare a meno di indossarli. I pantaloncini ciclista sono un omaggio anche Lady Diana, che li indossava a metà degli anni ‘90 per andare a correre o svolgere commissioni indisturbata nonostante i paparazzi.