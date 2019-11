Gigi Hadid è stata tra i partecipanti glamour dei CMA Awards di mercoledì sera scorso. Ma non c’è bisogno di specificare quanto fosse tra le più belle, intriganti e brillanti ospiti al Gala. La modella infatti ha brillato sul tappeto rosso in un delicato abito a pieghe del designer Helmut Lang. Il meraviglioso abito indossato da Gigi, è della collezione Primavera 2020 del marchio.

Come una conchiglia di madreperla

Il meraviglioso abito presentava un collo alto e una gonna lunga. Sebbene fosse abbastanza coprente, merito anche della scelta delle calzature su cui torniamo dopo, riusciva comunque a sembrare sexy. Probabilmente per merito delle esili e affusolate braccia scoperte, lasciate libere di accarezzarlo senza fronzoli, o grazie alla sua finitura pura ed alla forma avvolgente. Mentre la modella posava sul tappeto rosso, il vestito luccicava come madreperla, riflettendo perfettamente la luce e definendo perfettamente le sue forme statuarie.

Gigi ha terminato il suo look aggiungendo, come dicevamo prima, delle calzature inusuali e inaspettate. Le scarpe in questione sono un paio di stivali col tacco grosso, di ispirazione occidentale. La modella ha impilato anche una serie di gioielli d’oro, tra cui orecchini a cerchio in oro giallo e diamanti di Graziela Gems e orecchini pendenti di Melinda Maria. Ma non è finita qua, perché la giovane Gigi Hadid portava al dito due anelli, un anello Trio decorato con diamanti e un anello di corallo zaffiro Heritage Nouvel. Guarda bene tutte le foto per dare un’occhiata più da vicino al vestito da tutte le angolazioni.

Gigi passione Blazer oversize

Gigi Hadid, 24 anni, ha scosso la tendenza del blazer per tutta l’estate, ma il suo ultimo look in tema blazer oversize è davvero sorprendente. È stata paparazzata a New York City, la modella ha scelto di indossare un paio di ciclisti neri e una T-shirt blu e rosa. I ciclisti Tna Atmosphere Shorts by Aritzia, e sono stati riconosciuti come la tendenza più alla moda della scorsa stagione. Comunque sia i ciclisti che la T-shirt si intravedevano soltanto, perché la top model ha ricoperto tutto con un blazer bianco oversize e vivace di Wardrobe. Ha accessoriato con un paio di sneakers classiche Reebok bianche, orecchini Solstice Mercii, la sua collana a catena Missi Axiom preferita e una colorata Rogue Matilda tote bag.